10月1日（木）・5日（月）に行われるキリンカップサッカー2026のテレビ放送・配信が決定した。

今大会には日本代表、エクアドル代表、パナマ代表、ニュージーランド代表の4カ国が参加し、ノックアウト方式で行われる。日本戦のテレビ放送、インターネット配信は発表済みだったが、日本戦以外の2試合もYouTubeにて生配信されることが発表された。

10月1日（木）神奈川／横浜国際総合競技場

【M1】15時10分〜 パナマ代表vsニュージーランド代表／【公式】TBSスポーツ YouTubeにて生配信

【M2】19時10分〜 日本代表vsエクアドル代表／TBS系列全国ネット生中継・TVerライブ配信

※13時10分開場予定

10月5日（月）東京／国立競技場

【M3】15時30分〜 エクアドル代表 vs M1の勝者もしくはM1の敗者／テレビ朝日スポーツ【公式】YouTubeにて生配信

【M4】19時30分〜 日本代表 vs M1の勝者もしくはM1の敗者／テレビ朝日系列全国ネット生中継・TVerライブ配信・ABEMAライブ配信

※13時30分開場予定

※10月5日（月）の試合は初戦の結果にかかわらず、日本代表はM4の試合を戦います。M4においては、日本代表がM2で勝利した場合はM1の勝者と、敗れた場合はM1の敗者と対戦します。M3においては、エクアドル代表がM2で勝利した場合はM1の勝者と、敗れた場合はM1の敗者と対戦します。

※試合時間は前後半各45分の90分とし、後半終了時に同点の場合は直ちにPK方式にて勝敗を決します。

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