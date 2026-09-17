日本サッカー協会（JFA）は17日、キリンチャレンジカップ2026とキリンカップサッカー2026に臨む日本代表メンバーを発表した。

FIFAワールドカップ2026はベスト32という結果に終わった日本代表は、同大会終了後に、2027年1月にサウジアラビアで開幕するAFCアジアカップ終了までとなる約半年間という、異例の短期契約で森保一監督の続投が決まっている。

これまでは9月、10月、11月と3カ月連続でインターナショナルマッチウィークが設けられていたが、今年からは9月と10月の活動期間は統合されることになったことを受け、日本代表はW杯後初の活動として、9月24日からの12日間で計4試合を戦うことになる。

初めに9月24日にキリンチャレンジカップ2026でウルグアイ代表と、同28日に同じくキリンチャレンジカップ2026でベネズエラ代表と対戦。その後はキリンカップサッカー2026が開催され、10月1日にエクアドル代表と戦い、10月5日にはニュージーランド代表、もしくはパナマ代表と対戦する予定になっている。

メンバーにはMF久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）やMF堂安律（フランクフルト／ドイツ）、MF鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）ら主力が順当に選出。

また、谷村海那（横浜F・マリノス）、中野就斗（サンフレッチェ広島）、松木玖生（サウサンプトン／イングランド）、齋藤俊輔（ウェステルロー／ベルギー）が初招集となった。

招集されたメンバーは以下の通り。（※は初招集）

▼GK

早川友基（鹿島アントラーズ）

小久保玲央ブライアン（シント・トロイデン／ベルギー）

鈴木彩艶（アストン・ヴィラ／イングランド）

▼DF

板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）

渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

冨安健洋（クリスタル・パレス／イングランド）

安藤智哉（ザンクトパウリ／ドイツ）

伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）

瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

▼MF／FW

伊東純也（ゲンク／ベルギー）

鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

相馬勇紀（FC町田ゼルビア）

前田大然（イプスウィッチ／イングランド）

谷村海那（横浜F・マリノス）※

堂安律（フランクフルト／ドイツ）

上田綺世（リール／フランス）

田中碧（リーズ／イングランド）

中野就斗（サンフレッチェ広島）※

中村敬斗（リヨン／フランス）

佐野海舟（マインツ／ドイツ）

熊坂光希（柏レイソル）

久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）

田中聡（シャルケ／ドイツ）

松木玖生（サウサンプトン／イングランド）※

佐野航大（PSV／オランダ）

塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）

齋藤俊輔（ウェステルロー／ベルギー）※

後藤啓介（フライブルク／ドイツ）

佐藤龍之介（バレンシア／スペイン）