カラバオ・カップ4回戦の対戦カードが決定 [写真]=Getty Images

　カラバオ・カップ4回戦の組み合わせが決定した。

　17日に行われるマンチェスター・シティとノリッジ（2部）の一戦が残っているものの、9月8日、9日、15日、16日にかけてカラバオ・カップ3回戦の15試合が終了したなか、4回戦の組み合わせ抽選が16日に開催された。

　シェフィールド・ユナイテッド（2部）に1－0で勝利し、クラブ史上初めて4回戦まで勝ち進んできたフリートウッド・タウン（4部）は、アーセナルと激突。また、遠藤航が所属するリヴァプールとチェルシーの対戦も決まったことで、チェルシーのシャビ・アロンソ監督は古巣に凱旋することになった。

　そのほか、鈴木彩艶が所属するアストン・ヴィラはボーンマスと、鎌田大地と冨安健洋が所属するクリスタル・パレスはフルアムと、三笘薫が所属するブライトンはマンチェスター・シティとノリッジ（2部）の勝者との対戦が決まっている。

　4回戦の対戦カードは以下の通り。

フリートウッド・タウン（4部）　vs　アーセナル
マンチェスター・シティorノリッジ（2部）　vs　ブライトン
エヴァートン　vs　ニューカッスル
サンダーランド　vs　ブレントフォード
リヴァプール　vs　チェルシー
ブラッドフォード（3部）　vs　ピーターバラ（3部）
フルアム　vs　クリスタル・パレス
ボーンマス　vs　アストン・ヴィラ

【ハイライト動画】鈴木彩艶が途中出場のアストン・ヴィラが、坂元達裕先発のコヴェントリーに勝利