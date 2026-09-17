カラバオ・カップ4回戦の組み合わせが決定した。

17日に行われるマンチェスター・シティとノリッジ（2部）の一戦が残っているものの、9月8日、9日、15日、16日にかけてカラバオ・カップ3回戦の15試合が終了したなか、4回戦の組み合わせ抽選が16日に開催された。

シェフィールド・ユナイテッド（2部）に1－0で勝利し、クラブ史上初めて4回戦まで勝ち進んできたフリートウッド・タウン（4部）は、アーセナルと激突。また、遠藤航が所属するリヴァプールとチェルシーの対戦も決まったことで、チェルシーのシャビ・アロンソ監督は古巣に凱旋することになった。

そのほか、鈴木彩艶が所属するアストン・ヴィラはボーンマスと、鎌田大地と冨安健洋が所属するクリスタル・パレスはフルアムと、三笘薫が所属するブライトンはマンチェスター・シティとノリッジ（2部）の勝者との対戦が決まっている。

4回戦の対戦カードは以下の通り。

フリートウッド・タウン（4部） vs アーセナル

マンチェスター・シティorノリッジ（2部） vs ブライトン

エヴァートン vs ニューカッスル

サンダーランド vs ブレントフォード

リヴァプール vs チェルシー

ブラッドフォード（3部） vs ピーターバラ（3部）

フルアム vs クリスタル・パレス

ボーンマス vs アストン・ヴィラ

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