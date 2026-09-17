ウルグアイサッカー協会（AUF）は16日、日本代表とも対戦するアジア遠征に臨むウルグアイ代表のメンバーを発表した。

9月下旬から10月初旬にかけて設けられたインターナショナルマッチ期間で、ウルグアイ代表はアジア遠征を実施。今月24日に日本代表と、28日に韓国代表と、来月6日にインド代表と対戦する。

ディエゴ・フォルラン新監督の初陣となる今回。先んじてラージリストの46名を公開していたなか、ついに正式メンバーが決定。W杯得点王の元Jリーガーは、フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリード／スペイン）を筆頭に、ロナルド・アラウホ（リヴァプール／イングランド）やホセ・マリア・ヒメネス（デポルティーボ／スペイン）、ダルウィン・ヌニェス（アル・ディルイーヤ／サウジアラビア）らを順当に選出した。

さらに、ホセ・ボルダラス監督の下で成長著しいマルティン・サトリアーノ（ヘタフェ／スペイン）や、今夏に欧州5大リーグ初挑戦としてスペインに渡ったファクンド・ベルナル（ベティス／スペイン）といった“新顔”も加えている。

招集メンバーは以下の通り。

■ウルグアイ代表

▼GK

サンティアゴ・メレ（インデペンディエンテ／アルゼンチン）

クリストフェル・フィエルマリン（ブカラマンガ／コロンビア）

ティアゴ・カルドソ（ベルグラーノ／アルゼンチン）

▼DF

ギジェルモ・バレラ（フラメンゴ／ブラジル）

ナイタン・ナンデス（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）

サンティアゴ・モウリーニョ（ビジャレアル／スペイン）

セバスティアン・カセレス（セルタ／スペイン）

ロナルド・アラウホ（リヴァプール／イングランド）

ホセ・マリア・ヒメネス（デポルティーボ／スペイン）

フアン・ロドリゲス（カリアリ／イタリア）

マティアス・オリベラ（ナポリ／イタリア）

ホアキン・ピケレス（パルメイラス／ブラジル）

▼MF

ロドリゴ・ベンタンクール（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

ファクンド・ベルナル（ベティス／スペイン）

ルーカス・トレイラ（ガラタサライ／トルコ）

フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリード／スペイン）

ロドリゴ・サラサール（スポルティング／ポルトガル）

ブライアン・ロドリゲス（クラブ・アメリカ／メキシコ）

ファクンド・ペリストリ（パナシナイコス／ギリシャ）

マクシミリアーノ・アラウホ（スポルティング／ポルトガル）

ジョルジアン・デ・アラスカエタ（フラメンゴ／ブラジル）

▼FW

マルティン・サトリアーノ（ヘタフェ／スペイン）

フェデリコ・ビニャス（トルーカ／メキシコ）

ロドリゴ・アギーレ（UANLティグレス／メキシコ）

ダルウィン・ヌニェス（アル・ディルイーヤ／サウジアラビア）