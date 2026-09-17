ラ・リーガ第6節が16日に行われ、バルセロナとラシン・サンタンデールが対戦した。

無傷の開幕5連勝スタートとなったバルセロナが、カンタブリアの古豪を本拠地『カンプ・ノウ』に迎え入れた一戦。ハンジ・フリック監督のチームは、主力を一部温存したラシン・サンタンデールに対して主導権を握ると、ジョアン・カンセロの先制点を皮切りに、前半だけで4ゴールを決めた。対するラシン・サンタンデールも、ヤシル・ザビリの台頭でポジションが脅かされるアシエル・ビジャリブレが起点となり、マゲット・ゲイエがゴールネットを揺らしている。

後半に入っても、バルセロナが圧倒。67分にはハフィーニャがこの日2回目のPK（チームとして3回目）を成功させ、ハットトリックを達成する。さらに、途中投入されたガブリエウ・ジェズスにもリーグ戦初ゴールが生まれ、この試合で決定機を逸し続けたラミン・ヤマルがゴールショーのフィナーレを飾った。

試合は7－2でタイムアップ。バルセロナは、開幕からの連勝を『6』に伸ばした。

両者の次戦は19日のラ・リーガ第7節で、バルセロナがセビージャと、ラシン・サンタンデールはセルタと対戦する。

【スコア】

バルセロナ 7－2 ラシン・サンタンデール

【得点者】

1－0 8分 ジョアン・カンセロ（バルセロナ）

2－0 25分 ハフィーニャ（バルセロナ）

2－1 30分 マゲット・ゲイエ（ラシン・サンタンデール）

3－1 36分 オウンゴール（バルセロナ）

4－1 42分 ハフィーニャ（バルセロナ）

4－2 65分 ヤシル・ザビリ（ラシン・サンタンデール）

5－2 67分 ハフィーニャ（バルセロナ）

6－2 79分 ガブリエウ・ジェズス（バルセロナ）

7－2 89分 ラミン・ヤマル（バルセロナ）

【ゴールショー】バルセロナが7発粉砕