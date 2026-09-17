カラバオ・カップ3回戦が16日に行われ、コヴェントリーとアストン・ヴィラが対戦した。

コヴェントリーに所属するMF坂元達裕が先発出場した一方、アストン・ヴィラに所属するGK鈴木彩艶がベンチスタートとなった一戦は、7分にタミー・アブラハムのゴールでアストン・ヴィラが先制した。

27分にはヴィクトル・トルプが直接フリーキックを決めてコヴェントリーが同点に追いついたが、40分にはコーナーキックからロス・バークリーが頭で合わせて、再びアストン・ヴィラがリードを手にした。

GKマルコ・ビゾットが負傷した影響で後半開始から鈴木が途中出場したアストン・ヴィラは、59分に再びコーナーキックからアブラハムが追加点を挙げ、2点差とすると、このリードを最後まで守り切り、3－1で試合終了。アストン・ヴィラが4回戦に駒を進めた。なお、坂元は57分で交代となり、鈴木は最後までプレーした。

【スコア】

コヴェントリー 1－3 アストン・ヴィラ

【得点者】

0－1 7分 タミー・アブラハム（アストン・ヴィラ）

1－1 27分 ヴィクトル・トルプ（コヴェントリー）

1－2 40分 ロス・バークリー（アストン・ヴィラ）

1－3 59分 タミー・アブラハム（アストン・ヴィラ）

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