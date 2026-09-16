第20回アジア競技大会・グループA第1節が16日に行われ、U－21日本代表とU－23ホンコン・チャイナ（香港）代表と対戦した。

32年ぶりとなる日本開催のアジア競技大会。ロサンゼルス五輪世代のU－21日本代表は、来年3月からA代表を指揮する大岩剛監督のもと、4大会ぶりの優勝を目指す。重要な初戦で激突するのは前回大会4位のホンコン・チャイナ（香港）。3連覇を目指すなでしこジャパン（日本女子代表）が初戦で8－0と大勝した中、男子も好スタートを切ることができるだろうか。

序盤から圧倒的にボールを保持する日本。素早い攻守の切り替えでカウンターも許さず、香港を押し込み続ける。11分には敵陣左サイドでのボール奪取から大関友翔がボックス内へラストパスを送り、石井久継が反転からシュートを放ったが枠の上へ。22分には再び大関の鋭い縦パスからチャンスを作り、石井が上手くライン間でボールを引き取るも、強烈なミドルシュートは枠の左へ外れた。

その後もなかなかチャンスを生かせずにいた日本だが、39分に先制に成功する。アバウトなボールを道脇豊が競り合い、こぼれ球を拾った石井がヒールで大関へ繋ぐ。大関が左サイドからドリブルでえぐってボックス内へ侵入すると、マイナスへの折り返しを石井が蹴り込みネットを揺らした。前半は1－0で終了する。

後半もフレッシュな選手を投入しつつ、主導権を握り続ける日本。左右への揺さぶりから次々と敵陣ゴールに迫っていくが、決定力を欠き、1点差のまま時間が経過していく。74分には途中出場の横山夢樹が右からドリブルで仕掛け、角度の厳しいところから右足を振り抜いたが、強烈なシュートは惜しくも枠を外れた。

なかなか追加点を奪えなかった日本だが、89分に嶋本悠大の右コーナーキックから最後は永野修都がネットを揺らして貴重な追加点。試合は2－０で終了し、日本は白星発進に成功した。次節は20日に行われ、日本はキルギス、香港はタイと対戦する。

【スコア】

U－21日本代表 2－0 U－23ホンコン・チャイナ代表

【得点者】

1－0 39分 石井久継（U－21日本代表）

2－0 89分 永野修都（U－21日本代表）