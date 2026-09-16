◆70代は「何を買うか」より「何本持つか」

投資信託を長く積み立ててきた人ほど、70代になった時点で保有商品が増えていることがあります。

全世界株式、米国株、日本株、債券、REIT、金（ゴールド）……。それぞれ買った理由はあっても、10本、20本と増えてしまえば、「自分が何にいくら投資しているのか」を把握するだけでも大変です。

70代だから投資をやめる必要はありませんが、新しい商品を次々と買い足すより、これまでの資産を整理して、管理しやすくすることも考えたい年代です。

今回は、株式と債券を半分ずつ持つタイプ、債券を多めにしたタイプ、国内債券だけに投資するタイプを取り上げます。

◆ニッセイ・インデックスバランスファンド（4資産均等型）＜購入・換金手数料なし＞

「運用はまだ続けたい。でも、自分で株式と債券の比率を調整するのは面倒」という人なら、バランスファンドを1本持つ方法があります。

「ニッセイ・インデックスバランスファンド（4資産均等型）＜購入・換金手数料なし＞」は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4資産に25％ずつ投資します。つまり、株式50％、債券50％という分かりやすい構成です。

相場の変動で比率が崩れれば、ファンドの中で基本配分に戻すよう調整されます。自分で株式を売って債券を買うといった作業をしなくても、1本で資産配分を維持できるのが特徴です。

ただし、資産の半分は株式です。「70代向けだから値下がりしにくい」という商品ではありません。株式による運用はまだ続けたいものの、国内株、外国株、債券を何本もの投信で管理するのはやめたい。そんな人に分かりやすい商品です。

なお、2015年8月の設定から10年以上が経過し、2025年12月には純資産総額が1000億円を突破しました。信託報酬は年率0.154％（税込）です。

◆楽天・インデックス・バランス・ファンド（債券重視型）

株式50％では値動きが大きいと感じるなら、もう少し債券を増やす方法があります。

「楽天・インデックス・バランス・ファンド（債券重視型）」は、日本を含む全世界の株式と投資適格債券に投資し、基本配分を株式30％、債券70％としています。債券部分では原則として為替ヘッジを行い、為替変動による影響を抑えています。

このファンドを70代向けに取り上げた理由は、株式をゼロにしていないことです。

70歳から20年たてば90歳です。その間に物価が上昇すれば、現金だけでは実質的な購買力が低下する可能性があります。だから株式もある程度は残したい。しかし、資産の大部分を株式に置くほどの値動きは取りたくない。そんな場合に、株式3割、債券7割という配分が1つの目安になります。

2018年7月に設定され、購入時手数料はありません。信託報酬は年率0.22％（税込）です。株式と債券の比率を自分で調整し続けなくてもいい。この「手間を減らせること」も、70代では商品選びの基準になります。

◆たわらノーロード 国内債券

「もう株式の値動きはあまり取りたくない」という人には、国内債券だけに投資する方法もあります。

「たわらノーロード 国内債券」は、NOMURA-BPI総合への連動を目指し、日本の国債など国内債券に投資するインデックスファンドです。2015年12月に設定され、2026年9月7日時点の純資産総額は約225億円。信託報酬は年率0.154％（税込）です。購入時・換金時の手数料もありません。

ただし、国内債券だから元本が保証されるわけではありません。実際、2026年9月7日時点の基準価額は8599円で、3年前との比較ではマイナス12.69％、5年前ではマイナス17.48％となっています。国内金利の上昇が続いたことで、債券価格には下落圧力がかかりました。

それでも国内債券を取り上げるのは、株式や為替のリスクを取らず、円建ての債券で運用したい人もいるからです。

ここは預金と分けて考えたいところです。近いうちに使うお金や元本割れを避けたいお金なら預金を優先し、価格変動を受け入れられる資金で国内債券を利用する。70代では、こうした使い分けがより重要になります。

◆70代では、投資信託を「減らす」ことも選択肢

今回紹介した3本を、全て買う必要はありません。むしろ70代では、投資信託を増やさないことを意識してもいいでしょう。

株式をまだ半分程度持ちたいなら4資産均等型、株式を3割程度に抑えたいなら債券重視型、株式を持たず円建て債券で運用したいなら国内債券。このくらいシンプルに考える方法もあります。

商品が多ければ分散できるとは限りません。S&P500と全世界株式のように、違う投資信託を買っていても中身がかなり重なっているケースがあります。

もう1つ、70代で考えておきたいのが、自分以外の人にも分かる資産になっているかです。家族が口座を見ることになったとき、「なぜこの商品を持っているのか」が分からないほど複雑になっているなら、一度整理する機会かもしれません。

70代の資産運用では、リターンだけでなく、「自分で管理できるか」「必要なときに使えるか」も大切です。長年かけてつくってきた資産だからこそ、最後まで無理なく管理できる形にしておきたいところです。

※基準価額、純資産総額などのデータは2026年9月7日時点。

※記載されている情報は、正確かつ信頼しうると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性または完全性を保証したものではありません。予告なく変更される場合があります。また、資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、ご自身の責任でお願いします。

文：田代 昌之（金融文筆家）

新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。

文＝田代 昌之（金融文筆家）