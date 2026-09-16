日本サッカー協会（JFA）は16日、11月29日（日）と12月5日（土）に開催される「MIZUHO BLUE CHALLENGE NADESHIKO 2026 青さで、挑め。」において、なでしこジャパン（日本女子代表）がブラジル女子代表と対戦することを発表した。

「MIZUHO BLUE CHALLENGE NADESHIKO 2026 青さで、挑め。」は株式会社みずほフィナンシャルグループ特別協賛のもと、11月29日に広島県の『エディオンピースウイング広島』、12月5日に岡山県の『JFE 晴れの国スタジアム』で開催される。『エディオンピースウイング広島』でなでしこジャパンが試合を行うのは今回が初めて。また、岡山県でなでしこジャパンの試合が開催されるのも初めてだ。

この2試合の対戦相手が来年のFIFA女子ワールドカップの開催国でもあるブラジルに決定。最新のFIFAランキングは7位で、過去の対戦成績はなでしこジャパンから見て7勝3分7敗、26得点23失点となっている。11月29日は13時55分キックオフ予定で、日本テレビ系での全国ネット生中継およびTVerでのライブ配信が決定。12月5日は15時キックオフ予定で、テレビ放送については調整中となっている。

ブラジルとの2連戦決定を受け、なでしこジャパンの狩野倫久監督はJFAを通じて次のようなコメントを発表している。

「ブラジルは、来年のFIFA女子ワールドカップの開催国として、女子代表の強化を進めています。言わずと知れたサッカー大国であり、昨年のなでしこジャパンのブラジル遠征でも、サッカーに対する国民の大きな熱量を肌で感じました。そのブラジルを今度は日本に迎え、再び対戦できることをうれしく思います」

「ブラジル女子代表には、多くの素晴らしい選手がいます。ブラジル特有の高い技術に加え、独特のリズムを持ち、フィットネスレベルも高く、勢いを持って相手ゴールに向かっていくのが特徴です。守備においても、マンツーマンでの強さがあります。私たちは、どのような相手に対しても、さまざまな戦い方ができるよう、これまでも一つ一つの試合を積み重ねてきました。今回のブラジルとの対戦も、来年のFIFA女子ワールドカップに向けて、チームとしてさらに成長していくための非常に貴重な機会になります」

「チーム強化のための重要な2試合を日本で、ファン・サポーターの皆さまに直接ご覧いただけることを楽しみにしています。しっかりと勝利を届けられるよう、準備をして戦いたいと思います」