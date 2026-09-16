スポーツクロノグラフの本格的な復活！｜タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ スポーツ

スイスのラグジュアリー時計ブランド、タグ・ホイヤーは、タグ・ホイヤー カレラのコレクションの中で、「タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ スポーツ」を発表した。これは、クロノグラフモデルの本格的な復活を告げる新たな一章となる。

【画像】モーターレーシングの精神によって形作られた、タグ・ホイヤーの新たなクロノグラフ（写真7点）

この発表が、タグ・ホイヤーがグランプリのタイトルパートナーとF1®の公式タイムキーパーとして中心的な役割を果たす「フォーミュラ1 タグ・ホイヤー スペイン グランプリ 2026」(F1® スペイングランプリ) の開催中に行われたことからも、タグ・ホイヤーがモーターレーシングの物語を紡ぎ続ける確固たる意志が感じられる。

1963年、ジャック・ホイヤーがプロドライバーのために特別に開発したクロノグラフから始まった「タグ・ホイヤー カレラ」。伝説的なメキシコのロードレース「カレラ・パナメリカーナ・メヒコ」に着想を得たこのタイムピースは、「フルスピード走行時の優れた視認性」を最優先に考案された。そのためダイヤルは必要最低限の情報に絞り込まれ、明瞭なインデックスとバランスの取れたレイアウトにより、経過時間を瞬時に読み取ることが可能になっている。このアプローチが「タグ・ホイヤー カレラ」のアイデンティティを決定づけたのだ。

スポーツクロノグラフを再び前面へと押し出すというシンプルな野心のもとに生まれた本モデル。2020年に発表された「タグ・ホイヤー カレラ クロノグラフ スポーツ」の基盤を引き継ぎながら、プロポーションから機能的ディテールまで明確な目的を持って見直された、進化を遂げたタイムピースである。

今回注目したい重要な進化のひとつは、新しいケースサイズ。ケース径は44mmから42mmへ、ラグからラグまでの垂直のサイズは49.8mmから48.6mmへと短縮している。これにより、高いフィット感とより汎用性の高いサイズを実現しているのだ。

また、右上ラグには、近年の「タグ・ホイヤー カレラ」に共通するストーリーコード「勝利の冠」を刻印しており、誕生以来コレクションの根底に流れる「成功」のスピリットを象徴している。