スペインサッカー連盟（RFEF）が同国代表を率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督との契約延長に迫っているようだ。15日、スポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。

報道によると、RFEFは過去2カ月間に渡ってデ・ラ・フエンテ監督の代理人と交渉を続けており、すでに最終段階に入っているとのこと。現行契約はEURO2028終了までとなっているが、これをFIFAワールドカップ2030終了まで延長することで両者は合意に近づいているという。

現在65歳のデ・ラ・フエンテ監督は年代別の代表チームを率いた後、2023年1月からA代表を指揮。2022－23シーズンのUEFAネーションズリーグ（UNL）で頂点に立つと、EURO2024では史上最多4度目の優勝を成し遂げた。さらに今夏に行われたFIFAワールドカップ2026では、初戦こそ初出場のカーボベルデ代表と引き分けたが、尻上がりに調子を上げ、決勝トーナメントに入ってからは盤石の戦いを披露。強豪国を次々と撃破し、16年ぶり2度目の優勝を果たした。

RFEFは、就任4年足らずで3つの国際タイトルを獲得したデ・ラ・フエンテ監督の手腕を高く評価。契約期間を2年間延長することで、開催国として臨み、連覇を目指すFIFAワールドカップ2030を見据えた強化プロジェクトを整備していきたいと考えているようだ。また、コーチングスタッフも指揮官と同じく2030年まで留任する見通しだという。

なお、スペイン代表は今月開幕するUNLでイングランド代表、クロアチア代表、チェコ代表と同じグループA3に。現地時間26日にイングランド戦、29日にクロアチア戦、10月3日にチェコ戦、そして6日には再びクロアチア戦が控えている。