リヨンに所属するFW中村敬斗が、16日のヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第1節アンデルレヒト戦で、加入後初スタメンとなるようだ。15日、フランス紙『レキップ』が伝えている。

この夏の移籍市場の最後に、スタッド・ランスからリヨンへと移籍した中村。12日に行われたリーグ・アン第4節パリFC戦（△0－0）でベンチ入りを果たしたガンバ大阪の元選手は、75分に新天地デビューを飾った。

そんななか16日のアンデルレヒト戦で、中村は加入後初スタメンとなる見込み。フランス紙『レキップ』によると、パウロ・フォンセカ監督は19日の第5節レンヌ戦を見据えてターンオーバーを敢行する方針で、日本代表のウイングにしっかりとしたプレータイムを与え、適応度を見極めるとのことだ。

フォンセカ監督は先日、チームの新たな戦力となった中村について、「チームに馴染むには時間が必要だけど、彼は賢くて、我々のプレースタイルを理解している」とコメント。また、デビュー戦となったパリFC戦後には、「チームにとって難しい時間帯に投入したが、守備面で懸命にハードワークしてくれたね。ボールに触る機会は少なかったけど、ポジティブな内容だった」と評価を口にした上で、「彼は我々のスタイルを学ぶ必要がある」と連携面のさらなる向上を要求していた。

加入後初スタメンが予想されるアンデルレヒト戦で、中村が主力定着に向けたアピールを成功できるのかに、注目が集まっている。