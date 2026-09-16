FC東京に所属する日本代表DF長友佑都が小池百合子都知事を表敬訪問した。FIFAワールドカップ2026の戦績報告に始まり、FC東京での現役続行の報告、日ごろからの応援に対する御礼を伝えた。FC東京は「これからもさまざまな活動を通してホームタウンである東京都と連携してまいります」と発表している。

小池百合子 東京都知事コメント

「本日は、長友佑都選手にも東京都庁へお越しいただきました。久しぶりにお会いしましたが、お元気そうで何よりです。FC東京は、まさに東京をホームタウンとするクラブです。その一員である長友選手が日本代表として世界の舞台で戦ってくれたことを大変嬉しく思っています。また、この場でも現役を続けるという力強い言葉をいただきました。これからも東京のチームの一員として、さらに頑張っていただきたいと思います。これからも日本サッカーがさらに発展し、世界の舞台で活躍してくれることを心から期待しています。これからもFC東京、そして長友選手、マンマ・ミーアで頑張っていただきたいと思います」

長友佑都選手コメント

「本日はお忙しいなか、ありがとうございます、またワールドカップでの日本代表への応援もありがとうございました。目標の優勝には届きませんでしたが、自分たちは悔いなく戦い、自分自身も全力を尽くしました。この悔しさを次のワールドカップに向けて繋げていきたいと思っています。そして、僕自身もこのワールドカップを終えて引退も考えましたが、FC東京でリーグ優勝するという夢を叶えたいという想いから現役続行を決めました。これからまた1年間、FC東京でプレーし、Ｊ１リーグ優勝に向けて頑張っていこうと思います。小池都知事とお会いすると毎回大きなエネルギーをいただけます。そのエネルギーを力に変えてこれからも戦っていきますので、FC東京の応援もよろしくお願いします」