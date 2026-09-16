Jリーグは16日、U－16 Jリーグ選抜がドイツへの海外遠征を実施することを発表した。

発表によると、昨年から行っているJリーグ グローバルフットボールアドバイザープロジェクトの一環として、U－16 Jリーグ選抜を結成し、9月21日（月・祝）よりドイツ遠征を実施するという。

遠征ではドイツ・デュッセルドルフに滞在し、滞在中はデュッセルドルフ、レヴァークーゼンの育成組織とトレーニングマッチなどを行う予定で、監督はJリーグ グローバルフットボールアドバイザーのロジャー・シュミット氏が担当。選手はJ1からJ3まで合計23クラブのアカデミーから各1名の選手が参加予定であることが明らかになっている。

参加する選手は以下の通り。

▼GK

1 新村和史（RB大宮アルディージャU18）

12 山田琥太郎（湘南ベルマーレU－18

21 山下晴太郎（ヴィッセル神戸U－18）

▼FP

2 西井玄篤（京都サンガF.C. U－18）

3 林天音（大分トリニータU－18）

4 小川要（アルビレックス新潟U－18）

5 坂堂聖（栃木SC U－18）

6 笠井直樹（ガンバ大阪ユース）

7 北風希（愛媛FC U－18）

8 小澤春太（ベガルタ仙台ユース）

9 大賀陸（ロアッソ熊本ユース）

10 竹信瑛治（アビスパ福岡U－18）

11 三原大虎（ギラヴァンツ北九州U－18）

13 吉田琉海（川崎フロンターレU－18）

14 曾我優（FC今治U－18）

15 金子航大（横浜FCユース）

16 米川祐輝（FC東京U－18）

17 遠藤優空（清水エスパルスユース）

18 庄司瑛人（東京ヴェルディユース）

19 柿沼伶音（鹿島アントラーズユース）

20 出川瑛太（ジェフユナイテッド千葉U－18）

24 佐久間心輝（ジュビロ磐田U－18）

25 岡田遼（ファジアーノ岡山U－18）