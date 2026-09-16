　Jリーグは16日、U－16 Jリーグ選抜がドイツへの海外遠征を実施することを発表した。

　発表によると、昨年から行っているJリーグ グローバルフットボールアドバイザープロジェクトの一環として、U－16 Jリーグ選抜を結成し、9月21日（月・祝）よりドイツ遠征を実施するという。

　遠征ではドイツ・デュッセルドルフに滞在し、滞在中はデュッセルドルフ、レヴァークーゼンの育成組織とトレーニングマッチなどを行う予定で、監督はJリーグ グローバルフットボールアドバイザーのロジャー・シュミット氏が担当。選手はJ1からJ3まで合計23クラブのアカデミーから各1名の選手が参加予定であることが明らかになっている。

　参加する選手は以下の通り。

▼GK
1　新村和史（RB大宮アルディージャU18）
12　山田琥太郎（湘南ベルマーレU－18
21　山下晴太郎（ヴィッセル神戸U－18）

▼FP
2　西井玄篤（京都サンガF.C. U－18）
3　林天音（大分トリニータU－18）
4　小川要（アルビレックス新潟U－18）
5　坂堂聖（栃木SC U－18）
6　笠井直樹（ガンバ大阪ユース）
7　北風希（愛媛FC U－18）
8　小澤春太（ベガルタ仙台ユース）
9　大賀陸（ロアッソ熊本ユース）
10　竹信瑛治（アビスパ福岡U－18）
11　三原大虎（ギラヴァンツ北九州U－18）
13　吉田琉海（川崎フロンターレU－18）
14　曾我優（FC今治U－18）
15　金子航大（横浜FCユース）
16　米川祐輝（FC東京U－18）
17　遠藤優空（清水エスパルスユース）
18　庄司瑛人（東京ヴェルディユース）
19　柿沼伶音（鹿島アントラーズユース）
20　出川瑛太（ジェフユナイテッド千葉U－18）
24　佐久間心輝（ジュビロ磐田U－18）
25　岡田遼（ファジアーノ岡山U－18）