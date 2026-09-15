福山雅治、King ＆ Prince、大森元貴、SixTONES、Ado…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（9月12日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。9月12日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Spotify、Apple MusicのWeeklyチャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（9月12日（土）付）を発表しました。

■10位：sorato「tomato」

初登場！ 去年の2月にメジャーデビューした長崎県出身のシンガーソングライター・sorato。同曲は、8月26日にリリースされたメジャーファーストフルアルバム「空とツキ」のリード曲です。

■9位：INI「You Know What To Do」

先週と変わらず第9位。9月16日（水）にリリースされる9枚目のシングル「ANTHEM」のタイトル曲が2週連続でランクイン。INIは9月16日、17日に東京ドームでライブを開催します。

■8位：jo0ji「I-BULL」

初登場！ 9月2日にリリースされたニューシングルで、テレビアニメ最終クール「BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-」オープニングテーマとなっています。

■7位：SIX LOUNGE「君がいるはずの駅」

初登場！ 大分発の3ピースロックンロールバンド・SIX LOUNGE。同曲は、8月26日にリリースされたニューアルバム『逆夢』からのリード曲です。

■6位：Ado「好きでいて」

初登場！ 9月7日に配信リリースされた楽曲で、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（ABEMA）新シリーズ挿入歌となっています。

■5位：SixTONES「Dance Forever」

初登場！ 9月9日にリリースされた18枚目シングルからの1曲がランクイン。9月5日（土）の放送では、メンバーの京本大我さんがゲストに登場し、同曲の制作話を伺いました。

■4位：大森元貴「灰色」

先週7位から3ランクアップ↑ 8月26日に配信リリースされた楽曲で、現在公開中の映画「白鳥とコウモリ」の主題歌が3週連続でランクイン。大森元貴は、火曜ドラマ「いろはの恋は時代をかける」（TBS系）に出演することが発表されています。

■3位：スピッツ「見知らぬ糸」

先週1位から2ランクダウン↓ 8月7日にリリースされた楽曲が5週連続でランクイン！ スピッツは、18作目のオリジナルアルバム『kettle』を11月25日にリリースすることが発表されました。

■2位：King ＆ Prince「So Honey」

先週5位から3ランクアップ↑ 9月2日にリリースされたKing ＆ Prince初のEP『So Honey EP』に収録されている楽曲が2週連続ランクイン。

そして、今週の第1位は……？

■1位：福山雅治「SUPERNOVA」

初登場！ 9月9日にリリースされた13枚目のアルバム『超新星』より、1曲目に収録されている楽曲です。

――ほかにも、番組ではゲストパートに須田景凪さんが登場！ 9月9日にリリースされたメジャー3作目となるアルバム『LOVE HATE』について話を伺いました。

＜番組概要＞

番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN

放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット

放送日時：毎週土曜 13:00～13:53

パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/

番組公式X： @JA_CDJ