ジネディーヌ・ジダン新監督率いる新生レ・ブルーは数人の新戦力を招集することになるようだ。フランスメディア『レキップ』が報じている。

FIFAワールドカップ2026をベスト4で終えたフランス代表。大会前時点で勇退を宣言していたディディエ・デシャン監督が退任し、現役時代にワールドカップとEURO制覇に貢献し、指導者としてもレアル・マドリードで卓越した手腕を発揮したジダン監督がその後任に指名された。

今回のインターナショナルマッチウィークではUEFAネーションズリーグ2026／27でトルコ代表（9／25）、ベルギー代表（9／28）、イタリア代表（10／2）、ベルギー代表（10／5）と4試合を戦うスケジュールとなるなか、18日に最終的な招集メンバーが発表される予定だ。

報道によれば、FWエステバン・ルポール（レンヌ）、MFリュカ・ダ・クーニャ（コモ／イタリア）、MFアンディ・ディウフ（インテル／イタリア）、FWパブロ・パジ（パリFC）、DFイスマエロ・ガニウ（RCランス）といったA代表未招集の選手がラージリストに含まれているという。

さらに、今回新たに名前が挙がっているのが、レンヌからリヴァプールへ完全移籍し、開幕から存在感を示すDFジェレミー・ジャケ、ブライトンのDFオリヴィエ・ボスカリ、サンダーランドのMFエンゾ・ル・フェーというプレミアリーグで活躍する3選手。そして、RCランスで活躍するDFマチュー・ウドルだという。

現在、ジダン監督を中心に新コーチングスタッフが絞り込みの作業を行っているようだが、新たな顔触れ数名が新生レ・ブルー入りすることは濃厚だ。