今日の運勢 9月16日（水）「12星座占いランキング」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位？

2026年9月16日（水）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）9月16日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？やりたいことができる1日になりそうです。久しぶりに好きな人たちと過ごせば、さらに元気も湧いてくることでしょう。少し先に楽しみな予定を作っておくと良さそう。目標ができると、仕事なども充実してくるようです。恋愛運が上昇中。気になる相手との関係が発展するチャンスかも。恋人がいる場合はお互いを労ることや、日頃の感謝を言葉にすると良いでしょう。二人で過ごしやすいように部屋を模様替えするのもおすすめ。人気運が高まっているようです。気になっていた人から声をかけられるかも。遊び心を大切にすることや、無邪気な笑顔を意識してみて。今日は年齢など気にせず、好きなファッションを楽しんでみると良いでしょう。テキパキと動くと運気アップ。家族のために掃除をしたり、ご飯を作ったりすると、気分転換にもなることでしょう。空いた時間には筋トレなどの運動をしてみて。汗をかくことで心もスッキリできそうです。親友や仲間と過ごすと吉。昔話に花を咲かせられるとリフレッシュ、日頃の疲れも吹き飛ぶことでしょう。遠方に住む友人にはメールではなく、手紙や絵葉書を送ってみるのも良いかも。パートナーや恋人との関わり方に変化があるかも。さらに仲が深まったり、停滞していた物事が進んだりする場合もありそうです。お互いにとって心地よいスタイルを見つけていくと良いでしょう。面白いことに縁がありそう。驚くような場合もあるかもしれませんが、ラッキーハプニングとして楽しむことができるでしょう。家族や友人と笑顔になれるようなことをおこなうと運気アップ！今日は必要なものと、そうでないものを分けていくことを意識してみて。物だけでなく、交友関係を見つめ直すのも良いかもしれません。自分らしさを発揮できるよう、環境を整えていくようにしましょう。仕事や勉強などに打ち込める日。忙しい一日となりそうですが、好きな人からのメッセージに励まされながらテキパキこなせそうです。終わった後は、家族や恋人との時間を楽しみましょう。忙しさが原因で心と身体のバランスが崩れてしまっているかも。スケジュールの調整を行い、あまり無理をしないようにしましょう。休むことも仕事のうち。安眠できるよう工夫してみて。今日は賑やかな場所よりも静かな場所で過ごせると◎。一人で落ち着ける時間を持つようにしましょう。読書をしたり自分の考えを整理したり。自分自身と向き合ってみると新たな目標ができるようです。普段とは違うことをしてみると、新しいアイデアが浮かびそう。自分のペースを保ちながら、できることをやってみましょう。泣ける映画やドラマを見るのもおすすめ。スッキリできるようです。なんとなく上手くいかないことが続いているならば、玄関や庭の掃除がおすすめ。どんよりした空気を入れ替えて良い運気を取り入れるようにしましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/