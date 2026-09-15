ナインティナインの矢部浩之さんがプロデュースするサッカー大会『やべっちCUP 2026』の開催が決定し、矢部さんと、もりちゃんずユナイテッド監督を務める盛山晋太郎さん（見取り図）が会見に出席した。

昨年の第8回大会の開催会見では「そろそろやべっちCUPに出場した選手がJリーガーになっても……」と期待を寄せていた矢部さん。ついに、やべっちCUP出場者からJリーグデビューを果たした選手が判明した。

その選手とは、いわきFCに所属するDF中野陽斗だ。中野はF.Cuore（鹿児島）の一員として2019年大会に出場。その後、神村学園中等部・高等部でプレーし、2025年度は主将としてチームをけん引。2025年夏のインターハイ、2026年1月の全国高校サッカー選手権を制し、神村学園の夏冬2冠に貢献した。今季からいわきに加入すると、高卒1年目から最終ラインの一角として存在感を発揮。世代別日本代表にも名を連ねており、今夏にはU-21日本代表の北米遠征にも帯同した。今後の日本サッカーを支える存在の一人として期待されている。

中野がやべっちCUP出身者だと知った矢部さんは、「夢が一つ叶った」と感慨深げに語り「これからもどんどんプロや海外にも挑戦していく、ちびっこが出てきてくれたらいいなと思っています」と続けた。中野がやべっちCUP出場者であることは、運営側のスタッフから聞いたという。「テンション上がりましたね。Jリーグの下部組織からまず出てくるのかなと思っていたので、鹿児島のチームから出てきたことも嬉しいですし、可能性を感じました。地方のチームで頑張っている人たちの夢になれば」と語る。

まだ中野とは直接的な面識がないという矢部さんだが、「もし中野選手に会ったら『やべっちCUP出身者ということを、どんどん言って広めて！』と必ず伝えたい（笑）」と笑顔を見せた。これには盛山さんも「素晴らしい」と称賛。一方で、矢部さんの「やべっちCUP出身ということを広めて！」というリクエストには「母校？」とツッコミを入れ、会場を笑わせた。

『やべっちCUP 2026』は、12月12日（土）に高円宮記念JFA夢フィールド（千葉県千葉市）で開催される。9回目となる今大会では、毎年恒例のU-12（小学6年生以下）のサッカーチーム総勢12組による大会と、元プロサッカー選手、サッカー好き芸人の混合チームによるエキシビションマッチを実施。さらに、株式会社NTTドコモが提供する『ドコモ未来フィールド』を初開催する。『ドコモ未来フィールド』では、元プロサッカー選手や芸人とのサッカー教室、イベント演出体験などを予定。大会参加チーム以外の子どもたちも『やべっちCUP 2026』を楽しめる機会が用意される。