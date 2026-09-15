ユルゲン・クロップ監督率いるドイツ代表の初陣が迫っている。

FIFAワールドカップ2026でラウンド32敗退という不本意な結果に終わったドイツ代表は、大会終了後にユリアン・ナーゲルスマン前監督が退任。後任にはかつてドルトムントやリヴァプールに栄光をもたらしたクロップ監督が就任し、今月から始まるUEFAネーションズリーグ（UNL）のオランダ戦が初陣となる。

今月から来月にかけてのインターナショナルマッチウィークで、現地時間24日のオランダ戦に始まり、27日のギリシャ戦、10月1日のセルビア戦、4日のギリシャ戦と合計4試合をこなすドイツ代表。ドイツメディア『スカイスポーツ』の報道によると、クロップ監督はこの4試合で一人でも多くの選手のパフォーマンスを評価するため、招集メンバーの大幅な拡大を検討しているとのこと。場合によっては、ギリシャ戦後にメンバー全員を入れ替える事実上の2チーム編成が採用される可能性もあるようだ。

すでに代表候補は57名に絞り込まれている模様で、ジョシュア・キミッヒ（バイエルン）やフロリアン・ヴィルツ（リヴァプール）、カイ・ハヴァーツ（アーセナル）といったお馴染みのメンバーに加え、昨シーズンの公式戦で通算23ゴールを決めたニコロ・トレソルディ（クラブ・ブルッヘ）や、今シーズン開幕から公式戦4試合4ゴールと絶好調なユネス・エブヌタリブ（フランクフルト）らが初招集される可能性があるという。

なお、トレソルディは世代別のドイツ代表でプレーした経験があるが、A代表ではルーツのあるイタリア代表を選択することもできる状況。また、エブヌタリブは世代別のモロッコ代表でプレーした経験があり、引き続きモロッコ代表としてプレーするか、はたまたドイツ代表を選択するかの決断を迫られているようだ。また、リヴァプール時代にクロップ監督と共闘したロリス・カリウス（シャルケ）がサプライズ選出される可能性があるとも報じられている。

一方で、30歳を過ぎたマルク・アンドレ・テア・シュテーゲン（アヤックス）やレオン・ゴレツカ（アストン・ヴィラ）、パスカル・グロス（ブライトン）、レロイ・サネ（ガラタサライ）らが招集されるかは現時点で不透明なようだ。