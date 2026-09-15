資生堂は9月14日より、りくりゅうペアことフィギュアスケート・ペアの三浦璃来さん、木原龍一さんを起用した新ブランドミッションムービー「この肌を、生きるを、愛する。」篇をYouTubeにて公開している。同日開催したメディア発表会では、26年秋冬の新商品「エリクシール トータルV ファーミングクリーム ca」をお披露目するとともに、りくりゅうの2人をゲストに招いたトークセッションを行った。

肌を、生きるを、愛する

エリクシールのブランドパートナーを務める三浦さん、木原さんは、今夏(7月)公開のCM「りくりゅう meets 倍速美容液」篇に出演して話題を集めた。関係者は「ペアで培われた揺るぎない信頼感、圧倒的なスピード感と美しさ、力強いパフォーマンスで商品の魅力をお伝えいただいた」と高く評価している。

高機能エイジングケア「倍速美容液」こと「エリクシール ザ セラム aa」(医薬部外品。本体50ml、8,910円)。りくりゅうの2人も愛用中だという

そして資生堂では9月21日に「エリクシール トータルV ファーミングクリーム ca」(本体50g、1万1,220円)を発売する。先進の皮膚科学研究に基づいた高機能エイジングケアクリームで、「張力膜」で肌を全方位から包み込み、肌を引き締め、ハリ・弾力で満たすのが特徴。

新発売の「エリクシール トータルV ファーミングクリーム ca」

メディア発表会の冒頭、資生堂の冨田千晶氏はエリクシールブランドについて「日本のスキンケア市場において19年連続で売上ナンバーワンというご支持をいただいております。海外にも展開しており、直近の2026年上半期では2桁成長を達成できました」とアピールする。

資生堂 グローバルブランドプレジデントグローバルプレミアムブランド ディビジョンオフィサーの冨田千晶氏

「私たちが大切にしているのは、エリクシールのブランドミッションでもある「エイジングは生きること。肌で感じる毎日の奇跡で、肌を、生きるを、愛する。」という思いです。エイジングは全ての人々に訪れます。生きるという行為そのものであり、ポジティブに向き合うものです。人が前向きに生きる姿勢を支えるのが肌であり日々のスキンケアである、と私たちは信じています」と冨田氏。

さらには「スキンケアによって内側から輝き、心まで満ちていく、それは生きることを愛することに繋がります。1人ひとりの人生を、世界を、もてなしていく――。これこそが私たちが届けたいエイジングケアの世界観であり、誰もが心地よく歳を重ねていける未来を共に作っていくことこそが、エリクシールのブランド使命です」と続ける。

ブランドミッションをより多くの人に届けるため、ブランドパートナーとして、りくりゅうの2人を起用した。新たに公開した「この肌を、生きるを、愛する。」篇は台本を用意しないことで、2人の等身大の魅力を伝えることを狙ったという。

「フィギュアスケートもスキンケアも、その根底にあるのは日々の地道な積み重ねです。毎日を丁寧に積み重ねていくことで、自分に自信を持ち、自らの歩んでいく人生そのものを愛せるようになります。この思いにおいて、おふたりとエリクシールの目指す姿は深く重なり合いました」と冨田氏。ふたりの飾らない、リアルな姿を通じて「この肌を、生きるを、愛する。」というメッセージが多くの人の心に届くものと信じております、とまとめた。

このあと三浦璃来さん、木原龍一さんがゲストとして登壇した。木原さんは「国民的スキンケアブランドの新ブランドミッションムービーに出演させてもらえるなんて、1年前には想像できませんでした。本当に光栄に思います」、三浦さんは「長い間、たくさんの方に愛され続けているエリクシールのブランドメッセージに心を動かされました。私たちも、今後もひたむきに頑張っていきたいと思います」と笑顔を見せる。

ムービーの中で気に入っている場面について聞かれると、木原さんは2人でウォーミングアップしているシーンをあげた。「璃来ちゃんとペアを結成して7年が経ちます。もう2,000回くらい一緒にウォーミングアップしてきたと思うんです。ボクたちにとっては日常のことです。でも映像を見たときに、こうした日々の積み重ねがあって今の自分たちがあるんだな、とあらためて思いました」と木原さん。一方、三浦さんは木原さんと手をつないで一緒にリンクに入るシーンをあげた。「最後のシーンまで、とても格好よく撮っていただきました。これからの2人の未来を想像させるような、そんなラストシーンになっていました」と三浦さん。

お気に入りのシーンについて

そして、ブランドミッション「エイジングは生きること。肌で感じる毎日の奇跡で、肌を、生きるを、愛する。」になぞらえて、10年後の未来の自分に宛てた手紙を発表する場がもうけられた。三浦さんは「指導者になってオリンピックの地に戻る、という新しい夢に向かって、努力を積み重ねながら前に進んでいてくれたら嬉しいです。たくさんの方への感謝の気持ちを忘れず、ひたむきに歩み続け、自分の人生を生きることを愛せていたらと思います。10年後も、みんなで笑顔のあふれる毎日を過ごせていますように」とする。

10年後の未来の自分に宛てた手紙を発表した

また、木原さんは「たくさんの子どもたちが今、ペアスケートで世界を目指して挑戦しています。10年後、日本のペア競技は今よりもっと盛り上がっていますか?いつか日本が世界に誇れるペア大国となれるよう、私は指導者となるための経験を1つひとつ積み重ねています。日々を積み重ねた先で、あなたが自分の人生を生きることを心から愛せていることを信じています」とまとめた。

フォトセッションにて。なお資生堂では9月30日まで「ELIXIR presents りくりゅう GREETING & SHOW」招待券の当たる倍速美容液 購入キャンペーンを実施中。詳細はキャンペーンサイトを確認のこと