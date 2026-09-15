セリエA第4節が14日に行われ、インテルとウディネーゼが対戦した。

ここまでセリエAでは3戦全勝と、2連覇に向けて上々のスタートを切ったインテル。ミッドウィーク開催だったチャンピオンズリーグ（CL）の初陣ではレアル・マドリードに敗れたが、国内では好調を維持しており、今節はここまで1勝1分け1敗の成績を残すウディネーゼを本拠地『ジュゼッペ・メアッツァ』に迎えた。

試合は序盤の9分に動く。ウディネーゼはセットプレーの流れから、右サイドでセカンドボールを拾ったウナイ・ゴメスが左足でクロスボールを送ると、ボックス内でフリーになったジェームズ・アバンクワが狙い澄ましたヘディングシュートを沈める。ウディネーゼが先手を取ると、続く16分にはボックス左でボールをキープしたケイナン・デイヴィスからの折り返しを、ユルゲン・エッケレンカンプがコースを変えてねじ込み、ウディネーゼが幸先良くリードを広げた。

ホームで2点を先行される展開となったインテルも、26分に反撃に出る。敵陣左サイドでセカンドボールを拾ったカルロス・アウグストが、左足で地を這うようなミドルシュートを叩き込み、1点差に詰め寄る。続く35分には、ボックス右で粘りを見せたニコロ・バレッラが、右足で豪快な一撃を突き刺し、インテルが試合を振り出しに戻して前半を終えた。

後半に入ると、先に点を取ったのはインテル。57分、バレッラからのロングフィードでアンディ・ディウフが右サイドを抜け出すと、マイナスへの折り返しをマルクス・テュラムが冷静に右足で仕留める。インテルが遂に逆転を達成すると、67分にはポストプレーを起点にボックス内で好機を生み出したフランチェスコ・ピーオ・エスポジトが、最後はピオトル・ジエリンスキからのラストパスを受け、冷静に右足でネットを揺らした。

インテルが2点をリードして終盤に突入すると、79分には、ペナルティエリア内に発生したセカンドボールにいち早く詰めたアンジェ・ヨアン・ボニーが、右足で強烈なフィニッシュ。一度はGKマドゥカ・オコイェに阻まれたものの、セカンドボールを自ら押し込み、インテルが勝利を決定的なものとした。

意地を見せたいウディネーゼも後半アディショナルタイム、サンディ・ロヴリッチからのクロスボールをバクン・バヨが胸で収め、落下点に入ったイドリッサ・ゲイェが右足でねじ込み、1点を返す。最終的にゲームはド派手な撃ち合いと化したが、インテルが5－3と勝利。ローマに続いて、今季のセリエAで2チーム目となる4連勝スタートを達成した。

次節、インテルは19日に敵地でローマとの“首位攻防戦”に臨む。一方、ウディネーゼは同じく19日、ホームに菅原由勢所属のカリアリを迎える。

【スコア】

インテル 5－3 ウディネーゼ

【得点者】

0－1 9分 ジェームズ・アバンクワ（ウディネーゼ）

0－2 16分 ユルゲン・エッケレンカンプ（ウディネーゼ）

1－2 26分 カルロス・アウグスト（インテル）

2－2 35分 ニコロ・バレッラ（インテル）

3－2 57分 マルクス・テュラム（インテル）

4－2 67分 フランチェスコ・ピーオ・エスポジト（インテル）

5－2 79分 アンジェ・ヨアン・ボニー（インテル）

5－3 90＋1分 イドリッサ・ゲイェ（ウディネーゼ）

【ハイライト動画】インテルの攻撃力が爆発！ ホームで大量ゴールラッシュ