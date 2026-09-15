三井ショッピングパーク ららぽーと柏の葉は9月26日～27日、「第3回東京大学フェア」を開催する。

震災語り部 村上美保子氏による紙芝居

同フェアは、ららぽーと柏の葉、東京大学大学院新領域創成科学研究科や東日本大震災・原子力災害伝承館、福島県新地町が連携して実施する。

同フェアは、10月に開催される東京大学柏キャンパス一般公開のプレイベントとして位置づけられており、地域住民が科学や研究に親しむ機会を提供する。

会場では、東京大学柏キャンパスの教授陣による特別講義「東京大学の先生がやってくる！ ナゾとき！こども科学探検隊」を実施する。

最先端研究を紹介するポスター展示、普段は学内でしか購入できないオフィシャルグッズを販売する「東大生協マルシェ」も行う。

東京大学オフィシャルグッズ販売

また、東日本大震災から15年を迎える福島県浜通りの復興の歩みを伝えるため、東日本大震災・原子力災害伝承館の出張展示、液状化実験などの体験イベント、語り部・村上美保子氏による紙芝居、地元の特産品が集まる復興応援マルシェも展開する。

東京大学柏キャンパス公認マスコット「ごろくろー」のスタンプを集めるスタンプラリーも実施。ふくしまを応援する「ベコ太郎」、ゆずの北限地楢葉町のマスコットキャラクター「ゆず太郎」、楢葉町のキャラクター「ゆりかちゃん」も登場する。