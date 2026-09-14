アル・サッドは13日、元クロアチア代表MFマルセロ・ブロゾヴィッチの加入を発表した。契約期間は2027年6月30日までとなり、背番号は「77」を着用する。

現在33歳のブロゾヴィッチは、2015年1月にディナモ・ザグレブからインテルに期限付き移籍し、2016年7月に同クラブに完全移籍。中盤の底で圧倒的な運動量とゲーム展開力を発揮し、通算330試合出場で31ゴール43アシストを記録。チームの心臓として、2020－21シーズンのセリエA制覇や、2度のコッパ・イタリア優勝など、計5つのタイトル獲得に貢献した。

2023年夏にはサウジアラビアのアル・ナスルへ移籍し、昨シーズン終了まで3年間にわたってプレー。公式戦通算124試合出場8ゴール23アシストを記録していたが、昨シーズン限りで契約満了を迎え、今夏はフリーエージェントとなっていた。

クロアチア代表としても通算99キャップを誇るブロゾヴィッチが新天地に選んだのはカタール1部のアル・サッド。ルーマニア人指揮官ラズヴァン・ルチェスク監督が指揮するアル・サッドは現在、国内リーグ5連覇中と圧倒的な強さを誇っており、今シーズンもAFCチャンピオンズリーグエリートに参戦する。