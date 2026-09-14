今日の運勢 9月15日（火）「12星座占いランキング」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位？

2026年9月15日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）9月15日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？これまで積み重ねてきた努力や経験が実を結び、大きな達成感や充実感を得やすいタイミングです。一つの目標や物事が完成を迎え、ここまで歩んできた自分の成長にも気づけるでしょう。手にした成果や喜びをしっかり受け取り、次に叶えたいことへ目を向けてみてください。自分の心が何を求めているのかに目を向けてみましょう。言葉にできない感情や小さな寂しさに気づくことで、本当に大切にしたいものも見えてきそうです。自分自身の気持ちを丁寧に受け止め、心が喜ぶ時間を増やしていくことが、愛情や幸せを受け取れる豊かな流れへとつながっていくでしょう。新しいことへの好奇心や意欲が高まり、未来へ向けて一歩を踏み出しやすいタイミングです。気になることや「やってみたい」と感じるものがあれば、その気持ちを大切にしてみましょう。まだ経験がなくても、まず挑戦してみることで新しい発見や可能性が広がっていきます。過去に嬉しかったことや、心から安心できた時間を振り返ることで、今の自分に必要なものも見えてきそうです。昔好きだったことを楽しんだり、大切な人へ素直な気持ちを伝えたりするのも良いでしょう。思いやりや純粋な気持ちを大切にすることが、ご縁を深め、心が満たされる嬉しい流れへとつながっていくでしょう。本当に望んでいることや今必要な準備を見直してみましょう。立ち止まって確認することで、見落としていたことや自分に合った進み方が見えてきそうです。自由な発想や好奇心はそのまま大切にしながら、足元を整えて行動することが、安心して新しい可能性へ進む力につながっていくでしょう。今の自分ができていることや、心が少し明るくなるものに目を向けてみましょう。理想と現実の違いを見直すことで、本当に叶えたい願いや大切にしたいことも見えてきます。自分の可能性をもう一度見つめ直すことが、希望を取り戻し、未来への新しい道を見つける力につながっていくでしょう。今の自分に本当に必要なものなのか見直してみましょう。物やお金だけでなく、考え方や人との関わり方を整理することで、心にも新しい余裕が生まれてきます。必要なものを大切にしながら不要なものを手放すことが、停滞していた流れを変え、新しい豊かさや可能性を受け取るきっかけにつながっていくでしょう。これまで頑張ってきたことにも一区切りがつき、達成感や嬉しい出来事を受け取れる場面が増えていきそうです。大切な人と過ごす時間や、ほっとできる環境を楽しむことで、心にも活力が戻ってきます。今ある幸せやご縁に感謝しながら次の目標に目を向けることが、さらなる発展や明るい未来へとつながっていくでしょう。物事の流れが一気に動きやすく、嬉しい知らせや新しい展開が訪れやすいタイミングです。今できることから行動に移すことで、チャンスをつかみやすくなるでしょう。人とのやり取りや予定も進展しやすいため、気になることには積極的に関わってみてください。望んでいた展開や大きな前進へとつながっていくでしょう。迷っていたことに少しずつ答えが見え始め、止まっていた気持ちが動いてきそうです。見ないようにしていた問題や本音にも目を向けることで、自分が本当に選びたい方向がはっきりしてきそうです。すべての条件が整うのを待つより、今わかっていることを一つずつ整理してみましょう。自分が本当に大切にしたいものを見つめ直してみましょう。違和感をそのままにせず、本音と向き合うことで、今必要な選択も少しずつ見えてきます。自分の価値観に合った道を選び直すことが、心の迷いを整え、納得できる関係や未来へとつながっていくでしょう。これまで身につけてきた知識や経験が、今後の道しるべとなってくれそうです。受け取った知恵を今の自分に合う形で活かすことで、新しい気づきや成長につながっていきます。誠実な姿勢を大切にし、人との信頼を丁寧に育てることが、安心できるご縁や確かな未来を築く力となっていくでしょう。大きな一区切りを迎え、これまでの流れから新しい段階へ移っていくタイミングです。終わることだけに目を向けず、その先に始まる新しい可能性にも目を向けてみましょう。変化を受け入れ、今必要なものを選び直すことが、これまでとは違う未来や新しいスタートへとつながっていくでしょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/