レアル・ソシエダに所属するMF久保建英は、13日のラ・リーガ第5節アトレティコ・マドリード戦で72分から途中出場したなか、現地紙が評価を下している。

サン・セバスティアンのクラブがアトレティコ・マドリードを本拠地『アノエタ』に迎え入れた一戦。久保は、出場なしとなった前節エルチェ戦と同様に、2試合連続のベンチスタートとなったなか、72分から途中出場した。しかし存在感を残せず、チームは終盤に立て続けに3失点。0－3の完敗を喫している。

試合後、現地紙は日本代表MFに対して辛口な評価。『ムンド・デポルティーボ』は、ゴンサロ・ゲデスの復調やジョブ・オチエングの台頭で、この試合でもスタメン落ちとなった現状を「目を覚ませ、という明確な“2度目の警告”」とペッレグリーノ・マタラッツォ監督の狙いだと見解を示しつつも、「エルチェ戦では出番がなかったが、今夜は72分からピッチに立った。しかし、インパクトを残すことはできなかった」とプレーで応えられなかったと振り返った。

また『アス』も、「ラ・レアルの攻撃にあまり貢献できなかった」と低調なパフォーマンスだったと記している。

レアル・ソシエダの次戦は、ミッドウィークに行われるヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第1節ボーンマス戦。中3日のため、プレータイムが増えることも予想されるが、久保が復調へのきっかけを掴めるのかに注目が集まっている。