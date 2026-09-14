浦和レッズは13日、選手・チームスタッフの対外活動の中止などについて発表した。

発表によると、浦和では現在、チーム内に複数の体調不良者が発生しているという。すでにチーム活動では感染症対策の対応を強化しているものの、14日以降に予定している選手・チームスタッフの対外活動についてもチーム内の感染防止、およびファン・サポーターや対外活動関係者の感染防止の観点から、当面の間、対外活動を中止、延期、または変更し、対応をさらに強化していくことを明らかにした。

なお、主な対外活動の方針として、9月16日（水）に予定している公開トレーニングおよびファンサービスの中止や、9月19日（土）に埼玉スタジアムで行われる東京ヴェルディ戦におけるロッカー見学や選手とのハイタッチなどのイベントプログラムの中止に加え、エスコートキッズの実施方法変更などが発表されている。

そのほか、選手・チームスタッフの参加を予定しているホームタウン活動、パートナー活動などの中止、または延期となるようだ。

これを受け、浦和は「先んじて本日のファジアーノ岡山戦におけるロッカー見学や、ハイタッチなどのイベントプログラムにつきましても、中止とさせていただいております。ご参加を楽しみにされていたみなさまには、ご迷惑をおかけいたしまして、大変申し訳ございませんでした。みなさまのご理解、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします」と声明を発表している。