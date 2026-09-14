ラ・リーガ第5節が13日に行われ、レアル・ソシエダとアトレティコ・マドリードが対戦した。

直近3試合で2勝1分のレアル・ソシエダが、本拠地『アノエタ』にアトレティコ・マドリードを迎え入れた一戦。久保建英が2試合連続のベンチスタートとなったペッレグリーノ・マタラッツォ監督のチームは、一進一退の攻防を繰り広げながら、スコアレスで時計の針を進めていく。

しかし84分、エリア内の混戦のなかでジョブ・オチエングの手にボールが当たり、PKを献上。これをアレハンドロ・グリマルドに沈められると、その数分後には前がかりになった隙をつかれ、グリマルドのお膳立てを受けたジョナサン・デイヴィッドに追加点を許した。今夏にロヒブランコの一員となった両選手にとっては、これが移籍後初ゴールとなっている。

さらにアディショナルタイムにも、再びカウンターの餌食に。ジュリアーノ・シメオネのスピードに守備陣が切り裂かれ、勝負を決定づける3点目を決められている。

試合はこのまま0－3でタイムアップ。レアル・ソシエダが公式戦4試合ぶりの黒星となった一方で、アトレティコ・マドリードは公式戦連敗を『2』で止めている。なお、久保建英は72分からプレーしたものの、見せ場はなかった。

レアル・ソシエダは17日にヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズでボーンマスと、アトレティコ・マドリードは16日にラ・リーガ第6節でオサスナと対戦する。

【スコア】

レアル・ソシエダ 0－3 アトレティコ・マドリード

【得点者】

0－1 84分 アレハンドロ・グリマルド（アトレティコ・マドリード）

0－2 90分 ジョナサン・デイヴィッド（アトレティコ・マドリード）

0－3 90＋5分 ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリード）

【ハイライト】レアル・ソシエダが終盤の3失点で完敗