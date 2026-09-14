プレミアリーグ第4節が13日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティが対戦した。

マンチェスター・Uは開幕3試合で1勝1分1敗スタート。前節は、試合終盤に勝ち越したものの、アディショナルタイムに失点を許し、白星を挙げることはできなかった。対するマンチェスター・Cは開幕3連勝スタート。エンツォ・マレスカ監督の下、上々の立ち上がりとなった。

今シーズン初めての“マンチェスター・ダービー”はマンチェスター・Uの本拠地『オールド・トラッフォード』で開催。立ち上がりから激しい球際の攻防が繰り広げられると、マンチェスター・Uのペースで試合が推移。前線からのプレスが機能し、ブライアン・ムベウモとマーカス・ラッシュフォードのドリブルから攻撃のアクセントをつけていく。

迎えた23分、マンチェスター・Cにアクシデント発生。フィル・フォーデンがブルーノ・フェルナンデスに対し、報復行為をしたとしてレッドカードが提示される。退場者を出したマンチェスター・Cは、4－4－1のブロックを形成し、マンチェスター・Uに押し込まれる時間が続く。

スコアレスで試合を折り返し、マンチェスター・Uは50分にコビー・メイヌーがミドルシュートを放つとポストに直撃。ホームの声援を背に攻勢に出る。それでも、劣勢だったマンチェスター・Cが60分に先制に成功。ヨシュコ・グヴァルディオールのクロスにアーリング・ハーランドがファーサイドで合わせ、試合の均衡を破る。

追いかける展開となったマンチェスター・Uはユーリ・ティーレマンスを下げ、ベンヤミン・シェシュコを投入し、前線の枚数を増やす。その後、ハリー・マグワイアも前線に上げ、クロスを送り込むが、マンチェスター・Cも最後のところでやらせず、後半アディショナルタイムに突入。

最後まで押し込み続けたマンチェスター・Uだったが、GKジャンルイジ・ドンナルンマの牙城を崩すことができず、このまま試合終了。大半の時間を10人での戦ったマンチェスター・Cが敵地で勝利を収めた。

【スコア】

マンチェスター・U 0－1 マンチェスター・C

【得点者】

0－1 60分 アーリング・ハーランド（マンチェスター・C）

【動画】ハーランドの先制点！



