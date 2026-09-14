ラ・リーガ第5節が13日に行われ、レバンテとバルセロナが対戦した。

開幕から4連勝を飾り、4試合でチーム総得点「17」と圧巻の攻撃力を披露して最高のスタートを切ったバルセロナ。勢いに乗るチームは今節、レバンテのホームに乗り込んだ。

好調バルセロナは、勢いそのままに開始5分に先制。中央から突破を図ると、左サイドバックのシャビ・エスパルトが中へ入り込む。細かいパス交換からボールを引き取ると、右足を振りネットを揺らした。さらに19分、ハフィーニャがレバンテDFの背後を突き、ラインブレイク。GKが飛び出たところを中央へ折り返すと、最後はラミン・ヤマルが冷静にゴールを決め切り、序盤で2点のリードを奪う。

対するレバンテも、2点のビハインドを背負うが、前線からのプレスを起点にいくつかのチャンスを創出する。前半途中にはジェラール・マルティンが流血し、試合が中断するアクシデントも発生。その影響もあり、ハーフタイムにアンドレアス・クリステンセンと交代となる。

後半開始直後、バルセロナがPKを獲得。これをヤマルがGKにコースを読まれながらも決め切り、早くも3点差に広げる。3枚替えを機にレバンテは60分にビッグチャンスを作るも、DFクリステンセンがクリアに成功し、決定機を阻止する。

迎えた79分、レバンテが1点を返すことに成功。シャビ・エスパルトのバックパスが乱れると、イバン・ロメロがボールを回収。ロメロはGKジョアン・ガルシアを交わし、ゴールへ流し込んだ。さらに88分、ロジェール・ブルゲが左サイドを突破すると、そのままゴールをこじ開け、1点差に迫る。

バルセロナは3点リードから1点差に詰め寄られたが、後半アディショナルタイムに途中出場のカリム・アデイェミがゴールを挙げ、突き放すことに成功。このまま試合終了となり、バルセロナが敵地で4－2の勝利を収めた。

レバンテは次戦、16日にアスレティック・ビルバオと、バルセロナは同日にラシン・サンタンデールとそれぞれ対戦する。

【スコア】

レバンテ 2－4 バルセロナ

【得点者】

0－1 5分 シャビ・エスパルト（バルセロナ）

0－2 19分 ラミン・ヤマル（バルセロナ）

0－3 48分 ラミン・ヤマル（PK／バルセロナ）

1－3 79分 イバン・ロメロ（レバンテ）

2－3 88分 ロジェール・ブルゲ（レバンテ）

2－4 90＋2分 カリム・アデイェミ

【ゴール動画】ハフィーニャ×ヤマルで追加点



