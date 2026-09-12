チェルシーを率いるシャビ・アロンソ監督が、ブラジル代表FWジョアン・ペドロを絶賛した。11日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

現在24歳のJ・ペドロは2025年夏にブライトンからチェルシーに加入。デビューシーズンにはチェルシーでは元スペイン代表FWジエゴ・コスタ氏以来となるシーズン20ゴールを達成した。先月には2034年まで契約を延長し、背番号「9」に変更となった今シーズンは開幕からプレミアリーグでは3試合で2ゴール2アシストを記録したことで、8月のプレミアリーグ月間最優秀選手に選出された。

開幕から好調を維持しているなか、初のプレミアリーグ月間最優秀選手賞を受賞したJ・ペドロが、ノルウェー代表FWアーリング・ハーランドのような傑出したストライカーと比較できるかと聞かれたX・アロンソ監督は「そう言えるだろう」と同選手を高く評価していることを明かした。

「プレミアリーグにいるトップクラスのストライカーを数え上げれば、間違いなくジョアンはその1人に入る。だから、私は彼をそのように評価している。彼は最高だ。それはフットボールの面だけでなく、人間性においてもだ。彼の成熟さ、そして意欲は素晴らしい」

「彼は今年、非常に明確な目標を掲げている。素晴らしいシーズンを送り、多くのゴールを決め、単なる今月の月間最優秀選手だけでなく、何度も候補に挙がるような選手になることだ。驚きはしないけど、ジョアンのような選手を擁していることを本当に嬉しく思っている」

続けて、X・アロンソ監督はレアル・マドリード時代のかつてのチームメイトである元フランス代表FWカリム・ベンゼマとJ・ペドロの共通点を次のように挙げている。

「多くの点で、彼はベンゼマを彷彿とさせる。ボックス内でのプレーも、ボックス外でのプレーも上手く、左サイドに流れる動きも、ヘディングも巧みだからね。彼は非常に完成度が高く、賢い選手だ。彼はまだ若いし、伸びしろがあるけど、彼には極めて優れた資質が数多く備わっている」