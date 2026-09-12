バルセロナは現地時間11日、エジプト代表FWハムザ・アブデルカリムとの契約を2030年6月30日まで延長したことを発表した。

クラブから契約解除金の詳細は明かされていないものの、移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者によると、新契約の契約解除金は1億5000万ユーロ（約270億円）に設定されるという。以前の契約では1500万ユーロ（約27億円）相当だった。調印式は現地時間15日、ジョアン・ラポルタ会長のオフィスで実施される。

アブデルカリムは2008年1月1日生まれの現在18歳。母国エジプトの名門として知られるアル・アハリ・カイロのアカデミーで頭角を現し、2025年2月には17歳でトップチームデビューを飾った。今年2月にはバルセロナへレンタル移籍加入。フベニールA（U－19相当）ではリーグ戦わずか6試合の出場で9ゴールと結果を残し、今夏には完全移籍へ移行していた。

また、これらの活躍が認められ、今年5月にはエジプト代表デビュー。北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026を戦うエジプト代表メンバー入りを果たし、本大会でも4試合に途中出場した。

今夏のプレシーズン期間は、バルセロナのトップチームに帯同すると、センターフォワードの頭数が限られていたこともあり、国際親善試合で一定の出場機会を確保。4ゴールを挙げ、同期間のチーム内得点王に輝くと、シーズン開幕後もトップチームに帯同を続け、現地時間8月31日に行われたラ・リーガ第3節ラージョ・バジェカーノ戦ではトップチームでの公式戦デビューを飾った。

バルセロナ、そしてエジプト代表の“ニュースター”として期待を寄せられる18歳は、加入からわずか半年にして、新契約を勝ち取った形となる。数々の若手選手が活躍するバルセロナで、その才能にさらなる磨きをかけ、絶対的な立ち位置を確立できるか。今後に注目が集まる。

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