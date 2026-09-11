プレミアリーグは11日、ハル・シティを率いるセルゲイ・ヤキロヴィッチ監督が、バークレイズ 8月の月間最優秀監督賞に選出されたことを発表した。

現在49歳のボスニア・ヘルツェゴビナ人指揮官ヤキロヴィッチ監督は、これまでクロアチアやスロベニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、トルコなどのクラブで指揮官を歴任。2025年夏にハル・シティの監督に就任すると、就任1年目の昨季はチャンピオンシップ（イングランド2部）で6位に入り、プレミアリーグ昇格プレーオフを制して10シーズンぶりのトップリーグ復帰を果たした。

迎えた2026－27シーズンの開幕節では、ホームにマンチェスター・ユナイテッドを迎え入れると、前半の2得点を守り切り、2－0で勝利。続くコヴェントリー戦では、終盤の一撃で1－0と接戦を制し、昇格組対決を制して開幕2連勝を飾った。

この8月の連勝が評価され、ヤキロヴィッチはミケル・アルテタ監督（アーセナル）、シャビ・アロンソ監督（チェルシー）、エンツォ・マレスカ監督（マンチェスター・シティ）とビッグクラブを率いる面々を抑え、初の月間最優秀監督賞を受賞した。

なお、ヤキロヴィッチ監督は今月4日、1年間の延長オプションを付帯した2028年6月30日までの契約延長を果たしている。