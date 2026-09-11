トッテナム・ホットスパー（スパーズ）は11日、スウェーデン代表MFルーカス・べリヴァルと新契約を締結したことを発表した。なお、クラブから詳細な契約期間は公表されていない。

2006年2月2日生まれのべリヴァルは、2024年夏に母国ユールゴーデンからスパーズへ完全移籍で加入。セントラルMFとして初年度から公式戦45試合に出場すると、シーズン終盤は負傷で欠場したものの、UEFAヨーロッパリーグ制覇に貢献。ここまでクラブ通算80試合出場2ゴール9アシストを記録している。

また、スウェーデン代表としてもすでに14キャップを刻んでおり、今夏開催されたFIFAワールドカップ2026にも出場。グループステージ第2節の日本代表戦でもスタメン出場を果たしていた。

スパーズとの新契約を締結したべリヴァルは、クラブの公式サイトを通じて、以下のようにコメントを残している。

「僕たちは、ここで素晴らしいものを築いていると思う。クラブはエキサイティングな時期を過ごしていると思うし、だからこそ契約延長をすることができて嬉しい」

「僕は常にピッチ内外で、できる限りのことをして最高の自分であろうと努力している。そして、ここはそのために最適な場所だと確信している」

「個人的には、チームのために良いパフォーマンス、ゴール、アシストなど、できる限りの形でチームに貢献したいと思っている。トレーニングを通して日々成長して、これからのシーズンを楽しみにしているよ」