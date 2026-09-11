マンチェスター・シティ・ウィメンズは11日、女子日本代表（なでしこジャパン）MF藤野あおばと2030年までの新契約を締結したことを発表した。

2004年1月27日生まれの藤野は、現在22歳。日テレ・メニーナ・セリアスや十文字高校を経て、2022年から日テレ・東京ヴェルディ・ベレーザでプレー。公式戦通算66試合出場33ゴールをマークし、2022－23シーズン、2023－24シーズンとWEリーグベストイレブンを2年連続で受賞した。

2024年夏にマンチェスター・シティ・ウィメンズへの完全移籍が決まり、昨シーズンはリーグ戦22試合出場で7ゴール3アシストを記録。リーグ制覇と女子FAカップ優勝に大きく貢献している。現行契約を2027年夏まで残していた藤野だったが、既存の契約を3年間延長し、2030年までの契約を新たに締結したことを公表した。

同選手は契約延長に際し、クラブの公式サイトを通じて、以下のように述べている。

「このクラブでまだまだ成長できる部分があると感じたのが、（契約延長の）大きな理由の1つです。加入から2年が経ち、自分にはこれまで見せてきた以上の能力があると信じています」

「私は常に大きなサポートを感じています。シティに初めて来た時から、皆が温かく迎えてくれ、ファンは声援を送ってくれています。そういったことが、シティとマンチェスターの街を故郷のように感じさせてくれます」