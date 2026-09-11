アトレティコ・ナシオナルは10日、コロンビア代表MFハメス・ロドリゲスの加入を発表した。

現在35歳のJ・ロドリゲスは母国のエンビガドでプロキャリアをスタートさせ、2010年夏に欧州へ活躍の場を移してからはポルトとモナコでプレー。FIFAワールドカップブラジル2014で6ゴールを挙げて得点王に輝くと、大会終了後にレアル・マドリードへのステップアップを果たした。

一時は10番も背負ったレアル・マドリードでは公式戦通算125試合出場37ゴール42アシストという成績を残したが、時間の経過とともに序列が低下。バイエルンへのレンタル移籍を経て2020年夏にはエヴァートンへ完全移籍し、その後はアル・ラーヤン、サンパウロ、ラージョ・バジェカーノ、クラブ・レオンと世界各国のクラブを転々とした。

今年2月にはメジャーリーグ・サッカー（MLS）のミネソタ・ユナイテッドへ加入したものの、わずか5カ月で退団。フリーで新天地を探す中、元イタリア代表DFアレッサンドロ・ネスタ氏が監督を務めるセリエB（イタリア2部リーグ）のアヴェッリーノ加入が囁かれていたが、最終的には母国でのプレーを選択した。

アトレティコ・ナシオナルは過去18度のカテゴリア・プリメーラA（コロンビア1部リーグ）制覇を誇り、南米最強クラブを決めるコパ・リベルタドーレスでも2度優勝。2016年のFIFAクラブワールドカップでは南米王者として来日した。

【動画】ハメスがの新天地は母国屈指の名門に！