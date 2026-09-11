今日の運勢 9月12日（土）「12星座占いランキング」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位？

2026年9月12日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）9月12日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？旅行の計画を立てることで運気が上がる日です。前から行ってみたかったところや、気になっていた場所があれば、ワクワクする気持ちで旅のプランを考えると良いでしょう。積極的な行動がツキを呼びます。やってみたかったことや、「いつかやろう」と思っていたことがあるなら、今日から行動に移しましょう。すぐに動いていくことで、良い展開がやってくるでしょう。あなたらしく1日を過ごしていくことで、運気がアップするでしょう。今日は、まわりの人たちの意見に流されずに、あなたがどう思うか、どう考えるのかに意識を向けて選択していくと良い日です。家族サービスをすると運気が上がっていきます。今日はおうちでゆっくり家族団らんを楽しんだり、ご家族とお出かけをしたりすると良いでしょう。ご家族と離れて暮らしている方は連絡を取るだけでも良いですよ。人が集まる場所に行くことで、運気がアップします。職場の方や友人に、パーティーやイベントに誘われたら、少し腰が重たいなと感じても、行ってみることで良い展開がありそうです。パートナーとの縁が深くなる日です。好きなひとと一緒に過ごす時間や、やりとりをする時間を大切にしましょう。パートナーを探している方は、理想のイメージをしていくことで良い流れがやってきますよ。ワクワク、ドキドキする気持ちを大切にすることで運気が上がる日です。あなたの心がこれだと思うことを信じましょう。情熱に身をまかせていくことで、良い流れがやってきそうですよ。贅沢に過ごすことで運気がアップするでしょう。日頃から頑張っているあなたにご褒美をあげましょう。好きなものを食べて、欲しいものを買って、優雅に過ごすことで良い展開がありますよ。仕事運や勉強運が良い日です。今日は、効率良く物事を進められるので、やるべきことは早めに終わらせて、キャリアアップやスキルアップに繋がることに時間を使いましょう。健康的な生活を意識することで運気が上がります。早寝早起きや、バランスの良い食事、適度な運動など、あなたが気になっていたことがあれば、今日からはじめていくと良いでしょう。あなたの求めている答えは、眠っているときの夢の中にあるかもしれません。今日は寝る前に、気になっていることについて夢の中で教えてもらえるように、お祈りをしてみてください。ご先祖様との縁を大切にすると良い日です。お墓参りに行ったり、仏壇に手を合わせたりすると良いでしょう。お家に仏壇がないという方は、心の中でご先祖様に日頃の感謝を伝えるだけでもいいですよ。自分の人生を見つめるのは、勇気がいることかもしれません。けれど、慈しみのユーモアがあれば、自分の過去を顧みることから学ぶものはたくさんあります。今までなにを学んできたのか、それが今のあなたにとってどれほど大きな価値をもたらしているのか、考えてみてください。そして、もう必要のない癖を手放していきましょう。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.1に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/