日本代表FW中村敬斗が所属するリヨンは10日、日本語版のクラブ公式Xを開設。中村の記者会見の模様やメッセージ動画などを投稿した。

2023年8月以降スタッド・ランスでプレーしてきた中村は、今月2日にリヨンへ完全移籍。リーグ・アン屈指の名門と4年契約を締結した。リヨンは現地時間12日のリーグ・アン第4節でパリFCと対戦するが、この試合が中村のデビュー戦となるかどうか注目が高まっている。

加入直後から、リヨンのクラブ公式Xは中村に関する投稿を積極的に行ってきたが、この度日本語版のクラブ公式Xが開設されるはこびとなった。パリFC戦を控えた中村が記者会見に臨んだ様子を紹介した同Xは、中村のメッセージ動画も公開。リヨンのノースリーブシャツを着た中村は「皆さんこんにちは、中村敬斗です」と挨拶。「この度、オリンピック・リヨンの日本語版の公式Xが開設されることになりました。これからいろんなことを発信していくのでぜひフォローしてください。よろしくお願いします」と宣伝した。

同投稿は現時点で8,000以上の「いいね！」がついている。また「早速フォローしました！」「更新楽しみにしてます」といったコメントの他「ぶちかましてくれ」といったようなリヨンでの活躍を願う投稿も。今後、中村がリヨンで活躍すればするほど、日本語版Xも盛り上がりを見せそうだ。

【動画】あまりに爽やか……！ はにかみながら日本語版Xをアピールする中村敬斗のメッセージ動画はコチラ