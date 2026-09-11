チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節が10日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドとサバフが対戦した。

3シーズンぶりのCL出場となったマンチェスター・ユナイテッドと、今回が初出場となったアゼルバイジャンのサバフの対戦。試合は、久々の出場となったマンチェスター・ユナイテッドが力の差を見せつける。

立ち上がりからマンチェスター・ユナイテッドが攻め立てると、27分にはパトリック・ドルグがボックス左からクロスを入れると、マテウス・クーニャがニアでダイレクトで合わせて先制する。さらに42分には、クーニャのスルーパスをニアゾーンで受けたユーリ・ティーレマンスがターンして戻すと、ブルーノ・フェルナンデスが蹴り込みリードを2点差に。45分には背後のスペースへのパスに反応したベンヤミン・シェシュコがGKとの一対一をかわして冷静に流し込み、前半を3点リードで終える。

後半に入ってもマンチェスター・ユナイテッドが優勢に試合を進めると、68分にはボックス手前で得たFKからB・フェルナンデスが意表をついて浮き球のパス。反応したジョシュア・ザークツィーがヒールで折り返すと、最後はリサンドロ・マルティネスが詰めて4点目。そのまま4ー0でマンチェスター・ユナイテッドが勝利した。

なお、第2節は10月に予定されており、マンチェスター・ユナイテッドはアトレティコ・マドリードと、サバフはスラヴィア・プラハと対戦する。

【スコア】

マンチェスター・ユナイテッド 4ー0 サバフ

【得点者】

1ー0 27分 マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）

2ー0 42分 ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）

3ー0 45分 ベンヤミン・シェシュコ（マンチェスター・ユナイテッド）

4ー0 68分 リサンドロ・マルティネス（マンチェスター・ユナイテッド）

【動画】力の差を見せつけたマンUのゴールショー