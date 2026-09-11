チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節が10日に行われ、コモとライプツィヒが対戦した。

クラブ史上初となるCL出場を果たしたコモと、2シーズンぶりのCLの舞台に立ったライプツィヒの一戦。試合は初のCLの舞台に立ったコモが押し込んでいく。15分にはマルティン・バトゥリナがボックス内で相手を巧みにかわしてネットを揺らし、クラブ史上初のCLゴールを記録し先制。ライプツィヒは失点後にビッグチャンスを迎えるも決定力を欠いてしまう。

すると38分、スルーパスに反応したアナスタシオス・ドゥヴィカスが相手との競り合いを制してネットを揺らし、コモが追加点。2点リードで試合を折り返すと、54分にはボックス内右からアサン・ディアオが強烈なシュートを蹴り込みリードを3点とする。ライプツィヒは58分にアンドリヤ・マクシモヴィッチが1点を返すも、コモの攻勢は止まらず。90分には、マクシモ・ペローネがダメ押しのゴールを決め、4ー1で快勝を収めた。

なお、コモは第2節で渡辺剛が所属するフェイエノールトと、ライプツィヒは佐野航大が所属するPSVと対戦する。

【スコア】

コモ 4ー1 ライプツィヒ

【得点者】

1ー0 15分 マルティン・バトゥリナ（コモ）

2ー0 38分 アナスタシオス・ドゥヴィカス（コモ）

3ー0 54分 アサン・ディアオ（コモ）

3ー1 58分 アンドリヤ・マクシモヴィッチ（ライプツィヒ）

4ー1 90分 マクシモ・ペローネ（コモ）

【動画】CL初出場のコモが4ゴール快勝