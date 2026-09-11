チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節が10日に行われ、PSVとシャフタール・ドネツクが対戦した。

エールディヴィジ王者として出場したPSV。今夏の移籍市場ではNECから日本代表MF佐野航大が加入した中、その佐野はボランチで先発出場し、CLデビューを果たした。

試合は立ち上がりからPSVが押し込むと、佐野も積極的に前に顔を出す形に。19分には左サイドからのマイナスのパスをバイタルエリアで受けると、左足ミドルシュートも放つがGKがキャッチする。こう着状態が続いていた中、前半アディショナルタイムには中盤で激しい接触があったもののノーファウルでプレーは続行。するとグレイケル・メンドーサがカットインから強烈なシュートを決め、シャフタールがリードして前半を折り返す。

ビハインドで後半を迎えたPSVだったが、48分にスローインの流れから最後はセルジーニョ・デストがボックス内でダイレクトシュート。これが決まり同点に。その後は互いに攻め込むもゴールは生まれず、1ー1のドローに終わった。

佐野はCLデビュー戦で90分のフル出場を果たし、勝ち点1獲得に貢献した。なお、PSVは第2節でライプツィヒと対戦。シャフタールは、AEKアテネと対戦する。

【スコア】

PSV 1ー1 シャフタール・ドネツク

【得点者】

0ー1 45＋1分 グレイケル・メンドーサ（シャフタール・ドネツク）

1ー1 48分 セルジーニョ・デスト（PSV）

【動画】佐野航大がCLデビュー！ 積極的にシュートも