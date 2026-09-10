Jリーグは10日、8月度の月間各賞の受賞者を発表した。

J1のMVPに輝いたのは鹿島アントラーズの得点源レオ・セアラ。8月に行われた4試合で6ゴールと決定力が光り、18年ぶりの開幕4連勝に大きく貢献した。月間監督賞は柏レイソルのリカルド・ロドリゲス監督に決定。クラブ史上初の開幕4連勝を達成した手腕が高く評価された。

ヤングプレーヤー賞は横浜F・マリノスの三井寺眞が受賞した。16歳の“超新星”は鹿島とのオリジナル10対決となった開幕戦でいきなりスタメンに名を連ねると、J1史上2番目に若い「16歳4カ月5日」でゴールを決めて鮮烈デビュー。その後の試合でも先発出場が続いており、第3節ヴィッセル神戸戦でもネットを揺らした。

月間ベストゴールはサンフレッチェ広島の鈴木章斗、月間ベストセーブはセレッソ大阪の中村航輔がそれぞれ受賞。また、J2ではRB大宮アルディージャのカルリーニョス・ジュニオがMVP、藤枝MYFCの槙野智章監督が月間監督賞を受賞している。

各賞の受賞者は以下の通り。

◼︎月間MVP

J1 レオ・セアラ（鹿島アントラーズ）

J2 カルリーニョス・ジュニオ（RB大宮アルディージャ）

J3 日野翔太（愛媛FC）

◼︎月間ベストゴール

J1 鈴木章斗（サンフレッチェ広島）

J2 村越凱光（テゲバジャーロ宮崎）

J3 佐野竜眞（カマタマーレ讃岐）

◼︎月間監督賞

J1 リカルド・ロドリゲス（柏レイソル）

J2 槙野智章（藤枝MYFC）

J3 石丸清隆（FC岐阜）

◼︎ヤングプレーヤー賞

J1 三井寺眞（横浜F・マリノス）

J2 國武勇斗（カターレ富山）

J3 照内利和（FC琉球）

◼︎月間ベストセーブ

J1 中村航輔（セレッソ大阪）

J2 北村海チディ（徳島ヴォルティス）

J3 春名竜聖（FC岐阜）