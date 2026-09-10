バルセロナに所属するブラジル代表FWハフィーニャが、大勝したチャンピオンズリーグ（CL）初戦を振り返った。9日、欧州サッカー連盟（UEFA）がコメントを伝えている。

CLリーグフェーズ第1節が9日に行われ、バルセロナはフェイエノールトと対戦した。開始早々の3分にハフィーニャが先制点を決めると、そこから怒涛のゴールラッシュを演じ、22分にカリム・アデイェミ、57分にハフィーニャ、77分にラミン・ヤマルが追加点。最終盤に1点を返されたが、ガブリエウ・ジェズスに加入後初ゴールが生まれ、5－1で大勝した。

4年間で公式戦通算120ゴールを決めたロベルト・レヴァンドフスキが昨シーズン限りで退団し、後釜となるストライカーの確保が今夏の最優先事項となっていたバルセロナ。しかし、トップターゲットだったフリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード）の獲得は実現せず。移籍市場最終盤にジェズスが加入したが、ここまでのところはウイング（WG）を本職とするハフィーニャが最前列で起用され、5試合で8ゴール1アシストと結果を残している。

フェイエノールト戦後に「今シーズンは開幕から非常に良いプレーができている。チャンスはたくさんあったから、もっと得点できたはずだ。長いシーズンには浮き沈みがあるけど、良いスタートが切れたことは自信に繋がる。この調子を維持し、良い試合を続けていくことが僕たちの目標だよ」と充実感を滲ませたハフィーニャ。続けて、“9番”ポジションでの起用にも手応えを示している。

「今のポジションを以前よりも楽しめるようになったのは、ゴールが次々と決まっているからに他ならないよ。でも、僕の哲学は変わらない。与えられたポジションを尊重し、そこで全力を尽くす。そうすることで物事をより楽しめるようになるだろう」

今シーズンの公式戦5試合目にして4度目のマニータ（5得点）を達成し、最高の形でCLをスタートさせたバルセロナ。今後はパリ・サンジェルマン（PSG）やマンチェスター・シティ、アストン・ヴィラらとの対戦が控えている。

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