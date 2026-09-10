負傷により代表不参加となった吉田莉胡 [写真]=Getty Images

　日本サッカー協会（JFA）は10日、第20回アジア競技大会に臨むなでしこジャパン（日本女子代表）の背番号、およびメンバー変更を発表した。

　今月から日本で開催される第20回アジア競技大会。なでしこジャパンはグループEに入り、14日（月）にタイ、17日（木）にベトナム、21日（月・祝）にチャイニーズ・タイペイと対戦する。

　国際サッカー連盟（FIFA）が定める女子のインターナショナルマッチカレンダー外での開催のため、大学生を含めた国内組中心のメンバー編成となっているが、FW吉田莉胡がケガのため不参加に。吉田はINAC神戸レオネッサでプレーしており、優勝した昨シーズンのWEリーグでは16ゴールを挙げて得点王に輝いた。今シーズンも開幕からここまで4試合で3ゴールを記録しており、アジア競技大会でも得点源としての活躍が期待されていた。

　吉田の不参加を受け、なでしこジャパンは同じくI神戸に所属するFW辻澤亜唯を追加招集。昨シーズンのWEリーグでは8試合出場1ゴールという成績を残し、今シーズンはここまで4試合に出場している。辻澤は記念すべきなでしこジャパン初招集となった。

　なお、なでしこジャパンの背番号は以下の通りとなっている。

▼GK
1　浅野菜摘（ちふれASエルフェン埼玉）
12　福田史織（三菱重工浦和レッズレディース）
23　大場朱羽（レンジャーズ／スコットランド）

▼DF
5　瀬野有希（ちふれASエルフェン埼玉）
19　水野蕗奈（INAC神戸レオネッサ）
4　後藤若葉（三菱重工浦和レッズレディース）
2　鈴木菫（ジェフ千葉レディース）
3　大箸桜子（東洋大）
13　桑原藍（INAC神戸レオネッサ）

▼MF
10　成宮唯（INAC神戸レオネッサ）
18　祐村ひかる（ノジマステラ神奈川相模原）
14　塩越柚歩（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
22　中嶋淑乃（サンフレッチェ広島レジーナ）
17　宝田沙織（セレッソ大阪ヤンマーレディース）
6　柳瀬楓菜（サンフレッチェ広島レジーナ）
15　伊東珠梨（ノジマステラ神奈川相模原）
8　榊原琴乃（三菱重工浦和レッズレディース）

▼FW
9　上野真実（サンフレッチェ広島レジーナ）
7　浜田芽来（RB大宮アルディージャWOMEN）
11　神谷千菜（サンフレッチェ広島レジーナ）
21　西尾葉音（RB大宮アルディージャWOMEN）
16　生田七彩（ちふれASエルフェン埼玉）
20　辻澤亜唯（INAC神戸レオネッサ）