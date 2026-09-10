日本サッカー協会（JFA）は10日、第20回アジア競技大会に臨むなでしこジャパン（日本女子代表）の背番号、およびメンバー変更を発表した。

今月から日本で開催される第20回アジア競技大会。なでしこジャパンはグループEに入り、14日（月）にタイ、17日（木）にベトナム、21日（月・祝）にチャイニーズ・タイペイと対戦する。

国際サッカー連盟（FIFA）が定める女子のインターナショナルマッチカレンダー外での開催のため、大学生を含めた国内組中心のメンバー編成となっているが、FW吉田莉胡がケガのため不参加に。吉田はINAC神戸レオネッサでプレーしており、優勝した昨シーズンのWEリーグでは16ゴールを挙げて得点王に輝いた。今シーズンも開幕からここまで4試合で3ゴールを記録しており、アジア競技大会でも得点源としての活躍が期待されていた。

吉田の不参加を受け、なでしこジャパンは同じくI神戸に所属するFW辻澤亜唯を追加招集。昨シーズンのWEリーグでは8試合出場1ゴールという成績を残し、今シーズンはここまで4試合に出場している。辻澤は記念すべきなでしこジャパン初招集となった。

なお、なでしこジャパンの背番号は以下の通りとなっている。

▼GK

1 浅野菜摘（ちふれASエルフェン埼玉）

12 福田史織（三菱重工浦和レッズレディース）

23 大場朱羽（レンジャーズ／スコットランド）

▼DF

5 瀬野有希（ちふれASエルフェン埼玉）

19 水野蕗奈（INAC神戸レオネッサ）

4 後藤若葉（三菱重工浦和レッズレディース）

2 鈴木菫（ジェフ千葉レディース）

3 大箸桜子（東洋大）

13 桑原藍（INAC神戸レオネッサ）

▼MF

10 成宮唯（INAC神戸レオネッサ）

18 祐村ひかる（ノジマステラ神奈川相模原）

14 塩越柚歩（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

22 中嶋淑乃（サンフレッチェ広島レジーナ）

17 宝田沙織（セレッソ大阪ヤンマーレディース）

6 柳瀬楓菜（サンフレッチェ広島レジーナ）

15 伊東珠梨（ノジマステラ神奈川相模原）

8 榊原琴乃（三菱重工浦和レッズレディース）

▼FW

9 上野真実（サンフレッチェ広島レジーナ）

7 浜田芽来（RB大宮アルディージャWOMEN）

11 神谷千菜（サンフレッチェ広島レジーナ）

21 西尾葉音（RB大宮アルディージャWOMEN）

16 生田七彩（ちふれASエルフェン埼玉）

20 辻澤亜唯（INAC神戸レオネッサ）