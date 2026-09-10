FC大阪は9日、ホーム開催となる2026／27Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップの1stラウンド2回戦について、山口県の『維新みらいふスタジアム』で開催することを発表した。

今回の発表によると、ルヴァン杯・1stラウンド2回戦のアビスパ福岡戦の開催地が、山口県の『維新みらいふスタジアム』に決定したとのこと。FC大阪では度々、本拠地『東大阪市花園ラグビー場』が使用できないため、代替会場でホームゲームを実施するという事案が発生しており、先日には『ミクニワールドスタジアム北九州』で開催したことが問題視されていた。

FC大阪の代表取締役社長を務める近藤祐輔氏は、本拠地『東大阪市花園ラグビー場』をはじめとする関西圏のスタジアムは、芝の張り替え作業や国際大会の実施等の理由で、早い段階から動いていたものの、「会場確保が極めて困難な状況」だったと口にした。また、FC大阪のサポーターに対して「心よりお詫び申し上げます」と謝罪すると同時に、「今回の事態を真摯に受け止めるとともに、これまでの経験と反省を今後のクラブ運営に必ず活かしてまいります」と誓っている。

試合詳細は、以下の通り。

■2026/27 Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ 1stラウンド2回戦 FC大阪vsアビスパ福岡

▼開催日

2026年9月29日（火） 19：00キックオフ

▼会場

維新みらいふスタジアム

（〒753-0815 山口県山口市維新公園4丁目1番1号）

▼代表取締役社長 近藤祐輔氏のコメント

「いつもFC大阪への温かいご支援、ご声援を賜り、誠にありがとうございます。この度、『2026/27 Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ 1stラウンド2回戦』につきまして、レノファ山口FC様のホームスタジアムである『維新みらいふスタジアム』にて開催させていただくこととなりました。

「本試合の開催会場につきましては、先日のFC琉球戦において、会場決定までに時間を要し、多くの皆様にご心配とご迷惑をおかけしたことへの反省を踏まえ、1回戦の開催よりも前の早い段階から関西圏でのスタジアム確保に向けて調整を進めてまいりました。しかしながら、東大阪市花園ラグビー場をはじめ、関西圏でJリーグの開催基準を満たすスタジアムは、オーバーシードと呼ばれる夏芝から冬芝への切り替え期間であること、また同時期に開催される国際大会の会場として使用されるなど、他団体の利用予定が入っており、会場確保が極めて困難な状況となっておりました」

「そのような中、レノファ山口FCの皆様、山口県庁の皆様、芝生を管理されているグラウンドキーパーの皆様をはじめ、維新みらいふスタジアムに関わるすべての関係者の皆様より、寛大なるご理解とご協力を賜りました。限られた時間の中で、開催に向けて数多くのご調整とご尽力をいただき、同スタジアムを使用させていただけることとなりましたことに、心より御礼申し上げます」

「一方で、日頃よりFC大阪を支え、共に戦ってくださっているファン・サポーターの皆様には、クラブ史上初となるルヴァンカップ2回戦進出という大切な一戦を、私たちのホームタウンである東大阪市で開催することができず、心よりお詫び申し上げます。本来であれば、クラブにとって新たな歴史となるこの試合を、ホームで皆様とともに迎え、戦いたいという思いは強くあります。その機会をつくることができなかったことを、クラブとして大変重く受け止めております」

「また、対戦相手であるアビスパ福岡の選手・スタッフ、クラブ関係者の皆様には、開催会場の決定までお時間を要しましたことを、深くお詫び申し上げます。そして、福岡から応援に駆け付けてくださるアビスパ福岡のファン・サポーターの皆様におかれましても、私たちのホームである東大阪市花園ラグビー場で皆様をお迎えすることが叶わず、誠に申し訳ございません」

「FC大阪のファン・サポーターの皆様、アビスパ福岡の選手・スタッフ、クラブ関係者、ファン・サポーターの皆様、そして本試合に関わるすべての皆様に、多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、改めて深くお詫び申し上げます」

「なお、現在、日程・会場ともに未定となっております年内開催予定のリーグ戦2試合につきましても、一日でも早く皆様にお知らせできるよう、関係各所と調整を進めております。発表をお待ちいただいている皆様には、ご心配とご不便をおかけしておりますことを重ねてお詫び申し上げます。決定次第、速やかにお知らせいたしますので、今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます」

「FC大阪は、今回の事態を真摯に受け止めるとともに、これまでの経験と反省を今後のクラブ運営に必ず活かしてまいります。ホームタウン・東大阪市を大切にし、責任あるJリーグクラブとして一つひとつの課題に向き合いながら、ファン・サポーターの皆様、パートナー企業の皆様、ホームタウンの皆様、そしてサッカーに関わるすべての皆様から信頼され、誇りに思っていただけるクラブとなれるよう、より一層努力してまいります。引き続き、FC大阪へのご支援、ご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」

※本試合における入場券発売日、席割、観戦ルールなどの詳細は決定次第、改めてお知らせいたします。