ブラジルサッカー連盟（CBF）は9日、9月から10月にかけて開催される国際親善試合に向けたブラジル代表メンバーを発表した。

FIFAワールドカップ2026はラウンド16で敗退となったブラジル代表は、W杯後初となる活動で、9月25日と同29日にオーストラリア代表と2試合を戦った後、10月3日にはインド代表と史上初となる対戦を予定している。

招集された26名のメンバーには、DFマルキーニョス（パリ・サンジェルマン）やFWヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）、FWハフィーニャ（バルセロナ）らが順当に選出された一方、代表引退を表明したFWネイマール（サントス）のほか、GKアリソン（リヴァプール）やFWマテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）、MFカゼミーロ（インテル・マイアミ）らは招集外となった。

また、W杯で選外となったFWジョアン・ペドロやFWエステヴァン（ともにチェルシー）らが復帰を果たしている。

招集されたメンバー26名は以下の通り。

▼GK

ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）

ペドロ・モリスコ（コリチーバ）

オタヴィオ（クルゼイロ）

▼DF

アルトゥール・ディアス（アトレチコ・パラナエンセ）

ドウグラス・サントス（ゼニト／ロシア）

ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）

ジャイール・クーニャ（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）

マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）

マテウジーニョ（コリンチャンス）

マウロ・ジュニオール（PSV／オランダ）

ヴィトール・レイス（マンチェスター・シティ／イングランド）

ウェズレイ・フランカ（ローマ／イタリア）

▼MF

アンドレイ・サントス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

ブレノ・ビドン（コリンチャンス）

ブルーノ・ギマランイス（アーセナル／イングランド）

ダニーロ（ボタフォゴ）

ドウグラス・ルイス（ユヴェントス／イタリア）

ガブリエル・ボンテンポ（サントス）

▼FW

エンドリッキ（レアル・マドリード／スペイン）

エステヴァン（チェルシー／イングランド）

ジョアン・ペドロ（チェルシー／イングランド）

ペドロ（フラメンゴ）

ハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）

ハイアン（ボーンマス／イングランド）

サムエウ・リーノ（フラメンゴ）

ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）