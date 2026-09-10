ブラジルサッカー連盟（CBF）は9日、9月から10月にかけて開催される国際親善試合に向けたブラジル代表メンバーを発表した。
FIFAワールドカップ2026はラウンド16で敗退となったブラジル代表は、W杯後初となる活動で、9月25日と同29日にオーストラリア代表と2試合を戦った後、10月3日にはインド代表と史上初となる対戦を予定している。
招集された26名のメンバーには、DFマルキーニョス（パリ・サンジェルマン）やFWヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）、FWハフィーニャ（バルセロナ）らが順当に選出された一方、代表引退を表明したFWネイマール（サントス）のほか、GKアリソン（リヴァプール）やFWマテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）、MFカゼミーロ（インテル・マイアミ）らは招集外となった。
また、W杯で選外となったFWジョアン・ペドロやFWエステヴァン（ともにチェルシー）らが復帰を果たしている。
招集されたメンバー26名は以下の通り。
▼GK
ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）
ペドロ・モリスコ（コリチーバ）
オタヴィオ（クルゼイロ）
▼DF
アルトゥール・ディアス（アトレチコ・パラナエンセ）
ドウグラス・サントス（ゼニト／ロシア）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル／イングランド）
ジャイール・クーニャ（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
マルキーニョス（パリ・サンジェルマン／フランス）
マテウジーニョ（コリンチャンス）
マウロ・ジュニオール（PSV／オランダ）
ヴィトール・レイス（マンチェスター・シティ／イングランド）
ウェズレイ・フランカ（ローマ／イタリア）
▼MF
アンドレイ・サントス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ブレノ・ビドン（コリンチャンス）
ブルーノ・ギマランイス（アーセナル／イングランド）
ダニーロ（ボタフォゴ）
ドウグラス・ルイス（ユヴェントス／イタリア）
ガブリエル・ボンテンポ（サントス）
▼FW
エンドリッキ（レアル・マドリード／スペイン）
エステヴァン（チェルシー／イングランド）
ジョアン・ペドロ（チェルシー／イングランド）
ペドロ（フラメンゴ）
ハフィーニャ（バルセロナ／スペイン）
ハイアン（ボーンマス／イングランド）
サムエウ・リーノ（フラメンゴ）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード／スペイン）