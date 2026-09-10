チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第1節が9日に行われ、リヴァプールとアトレティコ・マドリードが対戦した。

イ・ガンインらの新戦力を獲得したのに加え、フリアン・アルバレスが残留したアトレティコ・マドリード。敵地『アンフィールド』に乗り込んだロヒブランコスは17分、“贖罪のエース”のスルーパスからマルコス・ジョレンテが決めて先制に成功。スペイン代表からの引退を表明したばかりの31歳は、対『アンフィールド』で通算3試合・5得点目としている。

対するリヴァプールも反撃に転じる。まずは40分にドミニク・ソボスライのゴールでスコアを振り出しに戻すと、その10分後にはアレクシス・マック・アリスターが逆転弾を叩き込んだのだ。

試合は、このまま2－1でタイムアップ。リヴァプールがアンドニ・イラオラ新監督の下でCL開幕節を勝利で飾った。一方でアトレティコ・マドリードは、悲願のビッグイヤー初戴冠に向け、黒星スタートとなってしまった。

CL・リーグフェーズ第2節は来月に行われ、リヴァプールはLASKリンツと、アトレティコ・マドリードはマンチェスター・ユナイテッドと対戦する。

【スコア】

リヴァプール 2－1 アトレティコ・マドリード

【得点者】

0－1 17分 マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）

1－1 40分 ドミニク・ソボスライ（リヴァプール）

1－2 50分 アレクシス・マック・アリスター（リヴァプール）

【逆転勝利】約10分間でスコアをひっくり返したリヴァプール