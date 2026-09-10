カラバオ・カップ3回戦が9日に行われ、チェルシーとリーズが対戦した。

両チームともにリーグ戦からは大きくメンバーを入れ替え、リーズに所属する日本代表MF田中碧はベンチスタートとなった一戦は、23分にコーナーキックからタリク・ムハレモヴィッチのヘディング弾でリーズが先制した。

後半開始からコール・パーマーやモーガン・ロジャーズらを投入する4枚替えを敢行したチェルシーは、48分にブレンデン・アーロンソンに追加点を許して2点差とされたが、53分にパーマーがPKを決めて1点を返すと、55分にはスローインから投げ込まれたボールをロジャーズが敵を背負いながら、巧みに腰で落とすと、パーマーが左足で狙い澄ました絶妙なシュートを流し込んで、試合を振り出しに戻した。

さらに、60分にはパーマーの縦パスをロジャーズが繋いだところから、ペドロ・ネトが左足を振り抜いて勝ち越しゴールを挙げ、わずか7分間でチェルシーが逆転に成功した。

その後、65分には右サイドを突破したロジャーズの折り返しから、ダニー・ウェルベックがリードを広げる得点を奪うと、75分にはドミニク・カルヴァート・ルーウィンのゴールで再びリーズが1点差に詰め寄ったが、80分には再びロジャーズの折り返しから最後はバレンティン・バルコが左足を振り抜き、チェルシーが5点目を挙げた。

そして、90＋4分にはバルコのシュートに反応したウェルベックが頭でコースを変えてダメ押しゴールを奪い、6－3でチェルシーが逆転勝利を収め、カラバオ・カップ4回戦進出を決めた。なお、田中は67分から途中出場した。

【スコア】

チェルシー 6－3 リーズ

【得点者】

0－1 23分 タリク・ムハレモヴィッチ（リーズ）

0－2 48分 ブレンデン・アーロンソン（リーズ）

1－2 53分 コール・パーマー（PK／チェルシー）

2－2 55分 コール・パーマー（チェルシー）

3－2 60分 ペドロ・ネト（チェルシー）

4－2 65分 ダニー・ウェルベック（チェルシー）

4－3 75分 ドミニク・カルヴァート・ルーウィン（リーズ）

5－3 80分 バレンティン・バルコ（チェルシー）

6－3 90＋4分 ダニー・ウェルベック（チェルシー）

【ハイライト動画】チェルシーがリーズとの計9得点の乱打戦を制す