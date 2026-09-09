今夏にリヴァプールへ加入したフランス代表FWブラッドリー・バルコラが、新天地デビュー戦でさっそく持ち味を発揮したようだ。

パリ・サンジェルマン（PSG）で3度のリーグ・アン優勝やチャンピオンズリーグ（CL）連覇に貢献したバルコラは、今夏にリヴァプールへ完全移籍。移籍金は最大で1億4500万ユーロ（約259億円）に達する可能性があると報じられている。

現地時間4日に行われたプレミアリーグ第3節イプスウィッチ戦に途中出場し、新天地デビューを飾ったバルコラだが、その試合で時速35.93kmを記録していたとのこと。プレミアリーグによると、これは今シーズンここまでの最速記録となっており、マンチェスター・ユナイテッドのカメルーン代表FWブライアン・ムベウモやチェルシー所属のポルトガル代表FWペドロ・ネトらのスピードを上回っているようだ。

なお、この試合ではスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクが2得点と躍動し、リヴァプールは2－0でアンドニ・イラオラ体制下での公式戦初白星を飾っている。

なお、2020－21シーズンの計測開始以降での最速記録はトッテナム・ホットスパー所属のオランダ代表DFミッキー・ファン・デ・フェンで時速37.38km。2位以下にはバーンリー所属の元イングランド代表DFカイル・ウォーカー（当時：マンチェスター・シティ）やウルヴァーハンプトン所属のカメルーン代表DFジャクソン・チャチュアらが並んでおり、バルコラの今回の記録はトップ10に入っていない。

今シーズンここまで、および計測開始以降の最速ランキングトップ10はそれぞれ以下の通り。

◼︎今季第3節終了時

1位 35.93km ブラッドリー・バルコラ（リヴァプール）

2位 35.36km ブライアン・ムベウモ（マンチェスター・ユナイテッド）

3位 35.26km ミラン・ファン・エヴァイク（コヴェントリー）

4位 35.26km ペドロ・ネト（チェルシー）

5位 35.14km ハイアン（ボーンマス）

6位 35.08km クリストフェル・アイエル（ブレントフォード）

7位 34.96km イアン・マートセン（アストン・ヴィラ）

8位 34.87km ヘイニウド・マンダーヴァ（サンダーランド）

9位 34.86km アンソニー・エランガ（ニューカッスル）

10位 34.83km クリスティアン・モスケラ（アーセナル）

◼︎歴代※所属クラブは記録当時

1位 37.38km ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム・ホットスパー）

2位 37.31km カイル・ウォーカー（マンチェスター・シティ）

3位 37.30km ジャクソン・チャチュア（ウルヴァーハンプトン）

4位 37.23km ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム・ホットスパー）

5位 37.12km ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム・ホットスパー）

6位 36.93km チドジー・オグベネ（ルートン・タウン）

7位 36.91km アンソニー・エランガ（ノッティンガム・フォレスト）

8位 36.86km ペドロ・ネト（ウルヴァーハンプトン）

9位 36.84km ヤクブ・モデル（ブライトン）

10位 36.76km ドミニク・ソボスライ（リヴァプール）

【動画】リヴァプールに加入した快足WGバルコラ