2026／27Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ・1stラウンド・1回戦の7試合が9日に開催された。

1stラウンドにはAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）およびAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）に出場する鹿島アントラーズ、ヴィッセル神戸、FC町田ゼルビア、柏レイソル、ガンバ大阪、京都サンガF.Cのうち、2025明治安田J1リーグと明治安田J1百年構想リーグの順位の和が上位である2クラブ（鹿島と神戸）を除く、Jリーグの全58クラブが参加する。

58クラブは6つのグループに分けられ、1試合制のノックアウト方式を実施。なお、ACLEおよびACL2に出場する町田、柏、G大阪、京都は4回戦から登場し、当該クラブ同士（町田vs京都、柏vsG大阪）で試合を行う。各グループを勝ち上がった6クラブに鹿島、神戸を合わせた合計8クラブがノックアウト方式のプライムラウンドへ進出。準々決勝および準決勝はホーム＆アウェイ方式で行われ、決勝戦のみ中立地での一発勝負となる。

2日に1回戦の15試合が行われていた中、9日には東京ヴェルディ、ジェフユナイテッド千葉、V・ファーレン長崎、水戸ホーリーホックとJ1勢の4クラブが登場。J1リーグ開幕から未だ未勝利の東京Vはレイラック滋賀FCに苦戦するも、90＋5分にキム・ヒョンウが値千金の決勝点を挙げ、公式戦4試合ぶりの勝利を収めた。千葉はカマタマーレ讃岐を2－0で下して公式戦2連勝としている。

高知ユナイテッドSCと対戦した長崎は、なかなかゴールをこじ開けられずにいたが、77分にディエゴ・ピトゥカがネットを揺らして勝利。水戸はAC長野パルセイロから得点を奪えなかったものの、PK戦を制して2回戦へ駒を進めた。J1勢は4クラブ全てが勝利している。また、松本山雅FCが湘南ベルマーレ、福島ユナイテッドFCがベガルタ仙台を下し、下剋上を達成。モンテディオ山形は栃木SCを1－0で下している。

1回戦の試合結果、29日に行われる2回戦の対戦カードは以下の通り。

◆◼︎1stラウンド1回戦・結果

▼9月9日開催

レイラック滋賀FC 0－1 東京ヴェルディ

松本山雅FC 3－3（PK：4－3） 湘南ベルマーレ

栃木SC 0－1 モンテディオ山形

カマタマーレ讃岐 0－2 ジェフユナイテッド千葉

高知ユナイテッドSC 0－1 V・ファーレン長崎

AC長野パルセイロ 0－0（PK：1－4） 水戸ホーリーホック

福島ユナイテッドFC 4－3 ベガルタ仙台

▼9月2日開催

ヴァンラーレ八戸 0－2 栃木シティ

SC相模原 0－3 ジュビロ磐田

ザスパ群馬 1－2 アルビレックス新潟

ツエーゲン金沢 2－1 FC今治

テゲバジャーロ宮崎 1－2 カターレ富山

FC琉球 2－3 横浜FC

FC岐阜 0－0（PK：3－1） 徳島ヴォルティス

鹿児島ユナイテッドFC 0－1 北海道コンサドーレ札幌

ギラヴァンツ北九州 1－0 いわきFC

ロアッソ熊本 2－0 大分トリニータ

FC大阪 3－0 ヴァンフォーレ甲府

奈良クラブ 1－2 サガン鳥栖

レノファ山口FC 0－2 藤枝MYFC

ガイナーレ鳥取 3－1 RB大宮アルディージャ

愛媛FC 1－0 ブラウブリッツ秋田

◆1stラウンド2回戦・対戦カード

▼9月29日開催

北海道コンサドーレ札幌 vs ファジアーノ岡山

栃木シティ vs サンフレッチェ広島

カターレ富山 vs 浦和レッズ

藤枝MYFC vs セレッソ大阪

ツエーゲン金沢 vs 清水エスパルス

FC岐阜 vs 横浜FC

愛媛FC vs FC東京

ギラヴァンツ北九州 vs 名古屋グランパス

ロアッソ熊本 vs 川崎フロンターレ

FC大阪 vs アビスパ福岡

松本山雅FC vs アルビレックス新潟

モンテディオ山形 vs 横浜F・マリノス

ジェフユナイテッド千葉 vs ジュビロ磐田

東京ヴェルディ vs サガン鳥栖

V・ファーレン長崎 vs ガイナーレ鳥取

水戸ホーリーホック vs 福島ユナイテッドFC

※2回戦・対戦カードに誤りがありましたので訂正いたしました（9月9日22時50分）