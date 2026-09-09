王者パリ・サンジェルマン（PSG）相手に大金星なるだろうか。

欧州最強クラブを決めるチャンピオンズリーグ（CL）がついに開幕。現地時間9日には3連覇を目指す王者PSGがリーグフェーズ初戦を迎え、本拠地『パルク・デ・プランス』に“スロバキアの雄”スロヴァン・ブラチスラヴァを迎える。

スロヴァン・ブラチスラヴァを率いるのは43歳のヤヤ・トゥーレ監督。かつてバルセロナやマンチェスター・シティで活躍した元コートジボワール代表の名MFは2020年1月に現役を退き、トッテナム・ホットスパーユースの監督やサウジアラビア代表のアシスタントコーチを経て、今夏に現職へ就いた。予選ではFCイベリア1999（ジョージア）、ミェルビーAIF（スウェーデン）、NKツェリェ（スロベニア）を撃破し、リーグフェーズへの出場権を勝ち取っている。

王者に挑むヤヤ・トゥーレ監督は欧州サッカー連盟（UEFA）を通じて「（ウスマン・）デンベレや（デジレ・）ドゥエらを要する欧州屈指の強豪チームとの対戦になるが、選手たちは恐れてほしくない」とコメント。その上で、次のように試合への意気込みを示した。

「1度、2度、あるいは3度と抜かれる場面があるかもしれないが、それでも粘り強く戦う必要がある。試合後には何を得たか、何が上手くできたか選手たちに尋ねるつもりだ。相手を苦しめような戦いをしなければならない。勇気と決意、そして情熱を持って臨む必要がある。ミスも起きるだろうし、苦しい時間帯もあるはずだが、チームがどのようなプレーを見せてくれるのか楽しみにしている」

一方、PSGを率いるルイス・エンリケ監督はヤヤ・トゥーレ監督について次のように語っている。

「彼がバルサにいた頃のことはよく覚えている。もちろん、彼はトップクラスの選手だった。私が分析した限りでは、彼はポゼッションを重視する監督だ。バルサやマンチェスター・シティでの経験が、そのスタイルに反映されているのだろう。彼が明日も同じようなサッカーを実践するのか、それともより守備的なスタイルを選ぶのか、試合になってみないと分からない。我々としては展開に合わせて対応していく必要がある」

PSGvsスロヴァン・ブラチスラヴァの一戦は、日本時間10日の午前4時にキックオフされる。